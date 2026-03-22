Πάνω από 60 επαγγελματικά ακίνητα στην Αχαΐα βγαίνουν σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Περισσότεροι από 60 επαγγελματικοί χώροι στην Πάτρα, στο Αίγιο και σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα της Αχαΐας πρόκειται να βγουν στο «σφυρί» τους επόμενους μήνες, μέσω της διαδικασίας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Με ένα απλό «κλικ», βιομηχανίες, εργοστάσια, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, καταστήματα εστίασης και εμπορικά ακίνητα αλλάζουν χέρια, αρκεί οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να διαθέτουν τα απαιτούμενα κεφάλαια που καθορίζονται από την τιμή πρώτης προσφοράς.

Η συνεχιζόμενη οικονομική πίεση έχει οδηγήσει πολλούς επαγγελματίες σε αδυναμία εξυπηρέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων. Πολλοί από αυτούς είχαν θέσει ως εγγύηση τα ακίνητα όπου λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις τους ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, με αποτέλεσμα σήμερα να αντιμετωπίζουν τη διαδικασία πλειστηριασμού.

Σύμφωνα με στοιχεία της εξειδικευμένης ιστοσελίδας landnea.gr, αρκετά από τα προς πλειστηριασμό ακίνητα βρίσκονται σε κομβικά σημεία της περιοχής και αφορούν σημαντικές επαγγελματικές εγκαταστάσεις.