Παναχαϊκό όρος: Από δυσπρόσιτο στο παρελθόν, στο σήμερα της εύκολης πρόσβασης και ανάδειξης της ομορφιάς του

Στα στολίδια της φύσης συγκαταλέγεται το Παναχαϊκό όρος και μετά από δεκαετίες, που η πρόσβαση σε αυτό γίνονταν από «αποφασισμένους», πλέον έχει μετατραπεί σε εύκολα επισκέψιμη περιοχή και η γνωριμία με τις ομορφιές της φύσης συμβάλλει στη γνώση για την προστασία της. Ποιο ήταν όμως το «χθες» και ποιο είναι το σήμερα, αλλά και το αύριο, για το Παναχαϊκό όρος;

Ο Δημήτρης Σουγλέρης, Υπεύθυνος Εθελοντικών περιβαλλοντικών Ομάδων του Δήμου Πατρέων και κάτοικος χωριού στο Παναχαϊκό, θυμάται τη ζωή στο βουνό στο παρελθόν. Μίλησε στο ertnews.gr: «Πριν φτάσουμε στη σημερινή εποχή και τη δουλειά που έχει γίνει για την ανάδειξη του Παναχαϊκού όρους, πρέπει να πούμε ότι ο κεντρικός δρόμος είχε φτιαχτεί το 1939 με αξίνες και γκασμάδες, ενώ υπήρχε στην περιοχή και Σανατόριο, το κτίριο υπάρχει ακόμα, αλλά σταμάτησε να λειτουργεί το 1944.

Τα χωριά συνδέονται μεταξύ τους με μονοπάτια και για χρόνια από αυτά κατέβαιναν οι κάτοικοι της περιοχής κουβαλώντας ξύλα που τα πούλαγαν στους φούρνους της Πάτρας, όπως επίσης πούλαγαν φασόλια και άλλα γεωργικά προϊόντα.

Επίσης οι ορειβάτες πήγαιναν με αυτοκίνητα μέχρι την περιοχή του Ρωμανού (μιλάμε για χωματόδρομους) εκεί κατέβαιναν, νοίκιαζαν από τους χωρικούς άλογα και γαϊδούρια, φόρτωναν τον εξοπλισμό τους και πήγαιναν έως το καταφύγιο. Την Κυριακή γίνονταν η ανάποδη διαδρομή για να φύγουν.

Στην περιοχή υπάρχει και ένα κάστρο, Λινό το όνομά του, που το είχαν φτιάξει οι Τούρκοι, ενώ από την περιοχή αυτή ξεκίνησε ο Κολοκοτρώνης και μαζί του ο Δημήτρης Πλαπούτας, ο Γενναίος Κολοκοτρώνης και ο Κωνσταντίνος Πετιμεζάς, για να δώσουν στην Πάτρα τη νικηφόρα μάχη του Γηροκομιού στις 2 Mαρτίου 1822, εναντίον 8.000 Τούρκων».

Το σήμερα και το αύριο

Ο Περιβαλλοντολόγος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, Κώστας Κωνσταντακόπουλος, μίλησε για τις νέες δυνατότητες που πλέον αναδεικνύουν τις ομορφιές του Παναχαϊκού όρους: «Σε σχέση με το παρελθόν έχει συντελεσθεί μια μεγάλη αλλαγή που καθιστά το Παναχαϊκό προσβάσιμο.

Για πολλά χρόνια ο κόσμος προτιμούσε την παραλιακή ζώνη της Πάτρας και δεν υπήρχε “γνωριμία” του κοινού με το όρος. Να πούμε ότι είναι περιοχή ΝATURA και από το 2011 που ιδρύθηκε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης έχει ξεκινήσει η ανάδειξη της περιοχής

Τους τελευταίους μήνες στο Πουρναρόκαστρο όπου βρίσκεται το κέντρο, σε υψόμετρο 700 μέτρων, λειτουργούν πλέον οι ψηφιακές μας δυνατότητες και δεχόμαστε πολλές επισκέψεις ειδικά από σχολεία. Την τελευταία χρονιά είχαμε 65.000 επισκέπτες. Με τις νέες μας δυνατότητες παρουσιάζουμε ψηφιακά τη χλωρίδα, την πανίδα, τα μνημεία και τα νερά του όρους. Έχει πολύ νερό, η Πάτρα είναι η τρίτη πόλη σε νερό στη χώρα. Αυτά τα παρουσιάζουμε με οθόνες αφής, βίντεο, μακέτες, κλπ. Επίσης βγαίνουμε με τους επισκέπτες στα μονοπάτια, σε διαδρομές μέχρι δύο ώρες πήγαινε – έλα. Είμαστε ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή, κλειστά το Σάββατο και ανοιχτά τα πρωινά της Κυριακής.

Δημιουργήσαμε υποδομές προσέλκυσης, με έξι χώρους δασικής αναψυχής Σε σημεία φυσικού κάλους και με θέα στο πατραϊκό και κορινθιακό κόλπο και προς άλλα σημεία.

Φτιάξαμε κιόσκια, παγκάκια, τραπεζόπαγκους, αλλά και δύο πύργους δασοπυρόσβεσης. Θα τους στελεχώνουν εθελοντές στη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από Μάη έως Οκτώβρη.

Εξασφαλίζουμε έτσι πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον χωρίς δαπάνη για τους πολίτες, που μπορούν σε μισή ώρα με το αυτοκίνητο να βρεθούν από την Πάτρα στο Παναχαϊκό όρος, μέσα στα έλατα.

Άμεσα ξεκινά η ανάδειξη και σήμανση 13 περιπατητικών μονοπατιών, συνολικά 64.000 χλμ διαδρομών, μέσα στο φυσικό κάλος, με διαδρομές ήπιας πεζοπορίας, αλλά και άλλες ορειβατικές.

Έτσι η γνωριμία του κόσμου με το βουνό, θα δημιουργήσει γνώση και προσοχή για τα προστατευόμενα είδη και το περιβάλλον».

Όπως αναφέρει για το Κέντρο: «Σκοπός και Δραστηριότητες του Κέντρου Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης.

Το κέντρο στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Πουρναρόκαστρου Πατρών το οποίο παραχωρήθηκε στο Δήμο Πατρέων από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Πουρναρόκαστρου ’’Προφήτης Ηλίας’’.

Τη λειτουργία του κέντρου έχει αναλάβειτο Τμήμα Περιβάλλοντος & Ενέργειας του δήμου Πατρέων.

Βασικός σκοπός του Κέντρου είναι η ανάδειξη του Παναχαϊκού όρους καθώς και η ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση σχετικά με το φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής.

Κύριες δραστηριότητες του Κέντρου είναι:

Προσέλκυση, υποδοχή και ξενάγηση επισκεπτών

Περιβαλλοντική ενημέρωση

Προώθηση και υποστήριξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία

Διακίνηση ενημερωτικού υλικού

Διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων, εκδηλώσεων

Προβολή της προστατευόμενης περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Σχεδιασμός και οργάνωση προγραμμάτων εθελοντών