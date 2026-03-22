Τα Καλάβρυτα τίμησαν με λαμπρότητα τα 205 χρόνια απ’ την Απελευθέρωση τους- ΦΩΤΟ

Τα Καλάβρυτα τίμησαν το Σάββατο με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με μεγάλη συμμετοχή κόσμου την 205η επέτειο απ’ την Απελευθέρωση τους, της πρώτης ελληνικής πόλης που αποτίναξε τον τουρκικό ζυγό το 1821.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με πανηγυρικές κωδωνοκρουσίες και εμβατήρια στους δρόμους των Καλαβρύτων απ’ την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου και λίγο αργότερα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου τελέστηκε Αρχιερατική Δοξολογία χοροστατούντος του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιάλειας κ.κ. Ιερώνυμου και του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κ.κ. Παύλου.

Ακολούθησε ομιλία για το νόημα της ημέρας από την κ. Ελένη Κατραμάδου, Δρ. Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Ζυρίχης και στη συνέχεια εψάλη τρισάγιο στο Μνημείο Πεσόντων Ηρώων, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου απ’ την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καλαβρύτων.

Στις 11.15 το πρωί ξεκίνησε η καθιερωμένη παρέλαση με τη συμμετοχή μαθητριών και μαθητών των σχολείων του Δήμου Καλαβρύτων, Πολιτιστικών Συλλόγων, χορευτικών συνόλων και τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων ενώ στη συνέχεια, στην κεντρική πλατεία, έγινε η εντυπωσιακή αναπαράσταση της ορκωμοσίας των Αγωνιστών απ’ τον Θεατρικό Όμιλο Καλαβρύτων «Πάνος Μίχος».

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας και την Βουλή ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης. Παρέστησαν οι βουλευτές Χριστίνα Αλεξοπούλου και Σπύρος Τσιρώνης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος, ο Πρέσβης του Μεξικού στην Ελλάδα Αλεχάντρο Γκαρσία Μορένο Ελιζόντο, o Δήμαρχος Αποκορώνου Χανίων Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας - Χορτιάτη Μιχάλης Γεράνης, εκπρόσωποι του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας, τοπικών φορέων και αρχών κ.α.

Ο δε Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος σε δήλωση του μετά το τέλος της παρέλασης ανέφερε ότι «σήμερα τιμούμε την επέτειο της Απελευθέρωσης των Καλαβρύτων, της πρώτης ελληνικής πόλης που μετά τα γεγονότα στην Αγία Λαύρα ανέκτησε την ελευθερία της. Ένα γεγονός που έδωσε υπόσταση στον ξεσηκωμό μετά την Ύψωση του Λαβάρου στην Αγία Λαύρα, λειτούργησε εμψυχωτικά για τον απανταχού Ελληνισμό της εποχής και σηματοδότησε την αντίστροφη μέτρηση για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού και την Εθνική Ανεξαρτησία. Τιμή και δόξα στους ήρωες Αγωνιστές του ‘21».

Το βράδυ του Σαββάτου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Καλαβρύτων ήταν προγραμματισμένη η συζήτηση «Τα Μοναστήρια στην Οθωμανοκρατία, η συμβολή τους στην Επανάσταση», σε συνδιοργάνωση του Δήμου Καλαβρύτων με τους Φίλους των Καλαβρύτων – ΦΙΛΟΙ.ΚΑ., με συντονιστή τον Δρ. Βασίλη Μασούλα, MSc, MBA και ομιλητές τους: Αθανάσιος Ν. Παπαθανασίου, αναπληρωτής Καθηγητής Ιεραποστολικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, διδάσκων στο Ε.Α.Π., Νίκος Τόμπρος, αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Διευθυντής στο Ιστορικό Αρχείο της Εκκλησίας της Ελλάδας, Παναγιώτης Μπούρδαλας, συνταξιούχος Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συγγραφέας και Παναγιώτης Μπαλφούσιας, συνταξιούχος Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΘΕΟΦΙΛΟΣ»

Στις 8 το βράδυ της Κυριακής, στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρύτων, θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση «Θεόφιλος» η οποία αναφέρεται στη ζωή και στο έργο του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου, σε κείμενα Θανάση Σκρουμπέλου, σκηνοθεσία Νίκου Γκεσούλη και ερμηνεία Θοδωρή Προκοπίου.

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: https://www.kalavrita.gr/component/k2/item/3289-programma-epeteiakon-ekdiloseon-205-xronia-ethnikis-paliggenesias