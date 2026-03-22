Κατέρρευσαν δύο κτίρια στην Κωνσταντινούπολη- Ανασύρθηκαν 7 άτομα από τα συντρίμμια- ΒΙΝΤΕΟ

13.35: Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, σε δήλωσή του προς τους δημοσιογράφους, δήλωσε: «Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, 9 άνθρωποι είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες διάσωσης. Μέχρι στιγμής, 7 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ένα άτομο έχει εντοπιστεί και πρόκειται να διασωθεί. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον τελευταίο πολίτη συνεχίζεται».



12.41: Συναγερμός σήμανε στην Κωνσταντινούπολη μετά την κατάρρευση δύο κτηρίων στην περιοχή Φατίχ, με τις αρχές να πραγματοποιούν εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα hurriyet η κατάρρευση πιθανότατα να προκλήθηκε από έκρηξη που σχετίζεται με το φυσικό αέριο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, από τους πέντε ανθρώπους που πιστεύεται ότι παγιδεύτηκαν κάτω από τα ερείπια, οι τέσσερις έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ πριν από λίγο απεγκλωβίστηκε από τα συντρίμια και το τελευταίο άτομο. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας τους.

Μετά το περιστατικό, η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε: «Την Κυριακή 22.03.2026, περίπου στις 12:00 το μεσημέρι, σημειώθηκε έκρηξη σε κτίριο που βρίσκεται στην οδό Ebe, στη γειτονιά Ayvansaray, στην περιοχή Fatih. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από φυσικό αέριο. Μετά την έκρηξη κατέρρευσαν δύο γειτονικά κτίρια που ήταν χτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο.

Στο σημείο έσπευσαν πολλές ομάδες διάσωσης της AFAD, της πυροσβεστικής και ιατρικά συνεργεία, και ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες. Από τα 5 άτομα που πιστεύεται ότι είχαν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια, τα 3 απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται για τα 2 άτομα που παραμένουν κάτω από τα ερείπια».

12.23: Συναγερμός σήμανε την Κυριακή (22/03) στην Κωνσταντινούπολη μετά την κατάρρευση δύο κτηρίων στην περιοχή Φατίχ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες, ενώ σωστικά συνεργεία σπεύδουν στο σημείο προκειμένου να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Μέχρι στιγμής, από τα συντρίμμια έχουν ανασυρθεί τρεις τραυματίες, όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, ενώ δύο ακόμη άτομα παραμένουν εγκλωβισμένα.