Τσαγκαράκης: Τα email και ο Κύπριος βυζαντινολόγος αποκάλυψαν την απάτη

Μέχρι στιγμής, δύο αγοραστές πινάκων από τη συγκεκριμένη γκαλερί έχουν επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Αστυνομία καταγγέλλοντας την απάτη, άλλοι δύο έχουν αποστείλει σχετικά email , ενώ δεκάδες ακόμη ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν με τις αστυνομικές υπηρεσίες ζητώντας περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης , όπως γράφει το newsiti.gr έπαιξε ο Κύπριος βυζαντινολόγος, ο οποίος, όταν παρακολούθησε εκπομπή του γκαλερίστα όπου παρουσιαζόταν ένα Ευαγγέλιο του 1745, διαπίστωσε ότι πρόκειται για γνήσιο έργο και επικοινώνησε άμεσα με τις Αρχές.

Ο Κύπριος βυζαντινολόγος, τα δύο email, τα 314 πλαστά έργα, τα επτά γνήσια, οι εικόνες και το σπάνιο Ευαγγέλιο αποτέλεσαν τα κομμάτια του παζλ που κατάφεραν να ενώσουν οι αναλυτές του λεγόμενου «ελληνικού FBI», αποκαλύπτοντας τη δράση του 63χρονου γκαλερίστα από το Κολωνάκι, Γιώργου Τσαγκαράκη.

Η ανακοίνωση της αστυνομιας

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες χθες, Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, σε περιοχή της Αττικής, -2- άτομα (άνδρας και γυναίκα), οι οποίοι κατηγορούνται ότι κατείχαν και διέθεταν προς πώληση πλαστά έργα τέχνης και άλλα αρχαία μνημεία και εικόνες.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών για –κατά περίπτωση- διακεκριμένη διακίνηση κατασκευασμένου έργου τέχνης, διακεκριμένη απάτη, υπεξαίρεση μνημείων, αποδοχή και διάθεση μνημείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος, κατοχή αντιγράφων ή απομιμητικών μνημείων με σκοπό τη διάθεση ως γνήσια, καθώς και για παράβαση των νόμων για την πνευματική ιδιοκτησία, την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Προηγήθηκε εμπεριστατωμένη διερεύνηση καταγγελιών, σχετικά με συστηματική εξαπάτηση του φιλότεχνου κοινού μέσω τηλεοπτικών και διαδικτυακών δημοπρασιών πλαστών έργων τέχνης, καθώς και καταγγελία επιστήμονα και αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού, σχετικά με διάθεση προς πώληση Ιερού Ευαγγελίου, το οποίο κρίθηκε ως συλλεκτικό και μοναδικό αντικείμενο.

Κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα και με ειδικές ανακριτικές τεχνικές, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, ως διαχειριστής εταιρείας-γκαλερί τέχνης, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025, κατείχε και εξέθετε προς πώληση σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω τηλεοπτικών εκπομπών, που παρουσίαζε ο ίδιος, καθώς και μέσω διαδικτυακού καταστήματος, κυρίως πλαστά έργα τέχνης, διάσημων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, αλλά και μνημεία, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Στο πλαίσιο αυτό, πρωινές ώρες χθες 20-03-2026, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία διενεργήθηκαν έρευνες σε οικίες, αποθήκες, οχήματα και καταστήματα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· -321- έργα τέχνης,

· -4- ξύλινες αρχαίες Ιερές εικόνες,

· Ιερό Ευαγγέλιο,

· -3- αρχαίοι αμφορείς,

· οινοχόη και πίθος βυζαντινής περιόδου,

· -226.760- ευρώ,

· -32.607- δολάρια,

· περίστροφο,

· -45- φυσίγγια,

· -3- μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων και

· πλήθος εγγράφων.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια μίας εκ των ανωτέρω ερευνών, προσέγγισε το σημείο η κατηγορούμενη, έχοντας στην κατοχή της το Ιερό Ευαγγέλιο που είχε παρουσιάσει σε δημοπρασία μέσω της εκπομπής του ο συγκατηγορούμενός της.

Αρμόδιοι υπάλληλοι της Εθνικής Πινακοθήκης εξέτασαν τα κατασχεθέντα και γνωμάτευσαν ότι πρόκειται στην πλειονότητά τους για πλαστά, ενώ αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων διαπίστωσε ότι οι τέσσερις Ιερές εικόνες, τρεις από τις οποίες αναγνωρίστηκαν ως αντικείμενα που είχαν εκτεθεί προς δημοπρασία, το Ιερό Ευαγγέλιο και τρία από τα κατασχεθέντα αντικείμενα εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.