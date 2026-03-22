Η πώληση του Ευαγγελίου στο επίκεντρο της ΕΛ.ΑΣ. -Διερευνώνται οι σχέσεις του ηγούμενου του Μεγάλου Σπηλαίου με τον Τσαγκαράκη

Οι διωκτικές αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στον γνωστό γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη, ο οποίος συνελήφθη, και τον πρώην ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, που από τον περασμένο Σεπτέμβριο βρίσκεται προφυλακισμένος μαζί με τον βοηθό του για προσπάθεια πώλησης βυζαντινών εικόνων και ευαγγελίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το MEGA, η έρευνα άρχισε όταν ο γκαλερίστας έβγαλε προς πώληση ένα ευαγγέλιο του 18ου αιώνα. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο κειμήλιο θεωρείται ότι προέρχεται από μοναστήρι οδήγησε τις αρχές να εστιάσουν και στη δράση του πρώην ηγούμενου.

Η σύλληψη του ιερωμένου και του βοηθού του έγινε από την ΕΛΑΣ, έπειτα από πληροφορίες ότι ετοιμάζονταν να πουλήσουν συνολικά 17 βυζαντινές εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα (1737 και 1761), με συνολικό αντίτιμο που φέρεται να ανέρχεται στις 200.000 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν υπήρξε συνεργασία ανάμεσα στον γκαλερίστα και τον πρώην ηγούμενο, αλλά και την προέλευση των θρησκευτικών κειμηλίων που βρέθηκαν στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Προθεσμία να απολογηθεί ο γκαλερίστας

Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη (24.03.2026) έλαβε ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, ο οποίος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Σε βάρος του Γιώργου Τσαγκαράκη ασκήθηκε δίωξη για κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος γκαλερίστας οδηγήθηκε σήμερα Σάββατο σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Για βαριά κακουργήματα κατηγορείται ο γνωστός γκαλερίστας του Κολωνακίου. Ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης του απήγγειλε κατηγορίες για:

Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα

Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου.

Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατά επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ’ εξακολούθηση,

Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση

Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ επάγγελμα

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν επίσης σε βάρος της υπαλλήλου του και συγκεκριμένα για:

Αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προϊόν εγκλήματος.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Ο γκαλερίστας θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι την απολογία του, την ερχόμενη Τρίτη στις 11:00 π.μ., οπότε και αναμένεται να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του σχετικά με τα ευρήματα των αρχών στις αποθήκες της επιχείρησής του.