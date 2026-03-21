Δίωξη για τέσσερα κακουργήματα στον γκαλερίστα - Προθεσμία έλαβε για την Τρίτη - Αρνείται όλες τις κατηγορίες

Στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη, προχώρησε σήμερα η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Αναλυτικότερα, σε βάρος του συλληφθέντα ασκήθηκε δίωξη για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Ειδικότερα, ο γκαλερίστας διώκεται για υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων κινητών μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου, διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης-διακίνησης-διάθεσης- κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσας κατ’ επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ’ εξακολούθηση, απάτη με την ζημία που προξενήθηκε να είναι ιδιαίτερα μεγάλη κατ΄εξακολούθηση και διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές Βραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα.

Παράλληλα, σε βάρος της υπαλλήλου του γκαλερίστα ασκήθηκε δίωξη για αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που αποτελεί προϊόν εγκλήματος.

«Συνεργάζομαι προσωπικά με τον συγκεκριμένο άνθρωπο εδώ και δεκαεπτά συνεχόμενα χρόνια και μέχρι σήμερα δεν έχει καμία καταδίκη ούτε έχει δεχτεί κάποια μήνυση που να σχετίζεται με τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται τώρα.

Πιστεύουμε ότι, την Τρίτη, όταν θα απολογηθούμε και αφού λάβουμε πλήρη γνώση της δικογραφίας, θα αποδειχθεί η αλήθεια. Θεωρούμε ότι κατηγορείται άδικα για μια σειρά αδικημάτων, τα οποία δεν έχει διαπράξει.

Ο ίδιος, ως επιχειρηματίας, δεν έχει καμία εμπλοκή σε τέτοιου είδους πράξεις. Το ίδιο ισχύει και για μία υπάλληλό του, η οποία βρέθηκε, κατά κάποιο τρόπο, τυχαία να έχει στην κατοχή της κάποιο αντικείμενο», αναφέρει ο δικηγόρος του γκαλερίστα, Κωνσταντίνος Γωγώς.

Η δημοπράτηση ενός Ευαγγελίου εκδόσεως Βενετίας 1745, το οποίο παρουσιάστηκε ως μουσειακό αριστούργημα με χαρακτικά υψηλής ποιότητας και επενδύσεις σε ορείχαλκο και χρυσό χτύπησε «καμπανάκι» στις Αρχές που αποφάσισαν να το ερευνήσουν. Πληροφορίες ανέφεραν πως στην αποθήκη του Τσαγκαράκη εντοπίστηκαν περισσότεροι από 300 πίνακες αμφιβόλου γνησιότητας.