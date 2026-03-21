Βαθιά το χέρι στην τσέπη! Έσπασε το φράγμα των 2 ευρώ η βενζίνη στην Πάτρα

Ξεπέρασε τα 2 ευρώ η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην Πάτρα. Ήδη από την Παρασκευή, όσοι καταναλωτές επισκέπτονται τα πρατήρια υγρών καυσίμων για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους, έρχονταν αντιμέτωποι με σημαντικές αυξήσεις στις τιμές.

Σε δεκάδες βενζινάδικα η αμόλυβδη 95 οκτανίων έχει πλέον ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο.

Τόσο στο κέντρο της Πάτρας όσο και στις περιφερειακές περιοχές, οι αυξημένες τιμές είναι πλέον γενικευμένες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η τιμή πώλησης φτάνει ακόμη και τα 2,194 ευρώ το λίτρο, επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Είναι χαρακτηριστικό πως από σήμερα η τιμή διάθεσης του πετρέλαιου κίνησης ξεπέρασε σε πολλά πρατήρια υγρών καυσιμων, ακόμη και την τιμή της απλής αμόλυβδης. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει πως έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων αφού ολόκληρη η μεταφορική αλυσίδα των προϊόντων επηρεάζεται.