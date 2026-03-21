Νέα Υόρκη: Η στιγμή που οδηγός παρασύρει ποδηλάτες- Ένας νεκρός και 4 τραυματίες- ΒΙΝΤΕΟ

Ένα σοκαριστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που οδηγός παρασύρει δύο ποδηλάτες σε πολυσύχναστο δρόμο του Χάρλεμ στη Νέα Υόρκη, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων.

Στο επίμαχο βίντεο-ντοκουμέντο, ένα κόκκινο Hyundai Tucson με οδηγό έναν 49χρονο φαίνεται να χτυπά τους ποδηλάτες, ενώ πεζοί τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν.

«Είδα δύο άνδρες να κείτονται εκεί, δεν μπορούσαν να κινηθούν, με το πρόσωπο τους προς τα κάτω, αυτοί ήταν οι δύο που χτυπήθηκαν με τα ποδήλατά τους και σύρθηκαν από το αυτοκίνητο», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο.