Νέα Υόρκη: Η στιγμή που οδηγός παρασύρει ποδηλάτες- Ένας νεκρός και 4 τραυματίες- ΒΙΝΤΕΟ

Δυο ποδηλάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση
Ένα σοκαριστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που οδηγός παρασύρει δύο ποδηλάτες σε πολυσύχναστο δρόμο του Χάρλεμ στη Νέα Υόρκη, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων.
Στο επίμαχο βίντεο-ντοκουμέντο, ένα κόκκινο Hyundai Tucson με οδηγό έναν 49χρονο φαίνεται να χτυπά τους ποδηλάτες, ενώ πεζοί τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν.
«Είδα δύο άνδρες να κείτονται εκεί, δεν μπορούσαν να κινηθούν, με το πρόσωπο τους προς τα κάτω, αυτοί ήταν οι δύο που χτυπήθηκαν με τα ποδήλατά τους και σύρθηκαν από το αυτοκίνητο», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο.
Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο οδηγός συνέχισε την πορεία του με πατημένο το γκάζι, χωρίς καμία πρόθεση να σταματήσει.
Η τρελή πορεία τερματίστηκε όταν το όχημα προσέκρουσε σε σταθμευμένο περιπολικό και στη συνέχεια συγκρούστηκε με φορτηγό. «Ο οδηγός φαινόταν μεθυσμένος ή κάτι τέτοιο», ανέφερε εργαζόμενος της περιοχής, συμπληρώνοντας: «Δεν μπορείς να αναπτύξεις τέτοια ταχύτητα».
Οι δύο ποδηλάτες, 33 και 28 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου ο 28χρονος δυστυχώς κατέληξε. Ο οδηγός συνελήφθη χωρίς να φέρει τραύματα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το περιστατικό χωρίς να έχουν απαγγελθεί ακόμη επίσημες κατηγορίες.
