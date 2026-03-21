Σέρρες: Ποιοι εξαφάνισαν τον Σωτήρη Τσιπίλη- Η μυστηριώδης γυναίκα

Ο 44χρονος Σωτήρης Τσιπίλης από τις Σέρρες παραμένει αγνοούμενος εδώ και 53 ημέρες, με το θρίλερ της εξαφάνισής του να εντείνεται.

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» επέστρεψε στην περιοχή, επιχειρώντας να ρίξει φως σε μια υπόθεση γεμάτη σκοτεινά σημεία.

Τι συνέβη το βράδυ της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου, όταν ο Σωτήρης έφυγε από το σπίτι του στην οδό Προύσης, λέγοντας πως θα κάνει μια σύντομη βόλτα. Η κάμερα της εκπομπής κατέγραψε τη διαδρομή που ακολούθησε στα στενά της πόλης, συγκέντρωσε μαρτυρίες που γεννούν υποψίες και βρέθηκε μπροστά σε κλειστές πόρτες αλλά και ανεξήγητα ανώνυμα τηλεφωνήματα.

Από εκείνο το βράδυ, η ζωή της μητέρας του, κυρίας Δέσποινας, έχει αλλάξει δραματικά. Όπως θυμάται, εκείνο το βράδυ έβρεχε και είχε ήδη νυχτώσει όταν ο γιος της της είπε ότι θα βγει για λίγο. Προσπάθησε να τον αποτρέψει, λόγω της κακοκαιρίας και της κατάστασης της υγείας του, όμως εκείνος επέμεινε. Αυτές ήταν και οι τελευταίες τους κουβέντες.

Φορώντας ένα μπουφάν παραλλαγής και έχοντας ένα κομποσκοίνι στον λαιμό, την αποχαιρέτησε και κατευθύνθηκε προς ένα στενό που χρησιμοποιούσε συχνά για να φτάνει πιο γρήγορα στο κέντρο. Από εκείνη τη στιγμή χάθηκαν τα ίχνη του. Το κινητό του, ένα παλιό τηλέφωνο χωρίς κάρτα SIM, δεν έδωσε κανένα σημάδι ζωής, ενώ μαζί του είχε μόνο μια φωτοτυπία της ταυτότητάς του.

Ο Σωτήρης είχε δοκιμαστεί σκληρά στο παρελθόν. Το 2024 έδωσε μάχη με το σύνδρομο Γκιγιέν-Μπαρέ, καταφέρνοντας τελικά να σταθεί ξανά στα πόδια του με μεγάλη προσπάθεια. Ωστόσο, η αποχώρησή του από τον στρατό και οι δυσκολίες στην εύρεση εργασίας είχαν επηρεάσει σημαντικά την ψυχολογία του.

Οι έρευνες της αστυνομίας, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και drones, δεν απέδωσαν καρπούς, παρά το γεγονός ότι επεκτάθηκαν σε ευρύτερες περιοχές των Σερρών.

Άτομα από το περιβάλλον του, όπως πρώην συνάδελφοι και φίλοι, δηλώνουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί κάτι ανησυχητικό πριν την εξαφάνισή του. Ωστόσο, γείτονας της οικογένειας εκφράζει την πεποίθηση ότι πιθανόν κάποιος να του προκάλεσε κακό και να τον εξαφάνισε – μια σκέψη που πλέον κυριαρχεί και στη γειτονιά.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και ένα ανώνυμο τηλεφώνημα που δέχτηκε η μητέρα του στις 9 Μαρτίου. Ένας άγνωστος άνδρας τη ρώτησε αν ο γιος της βρίσκεται με κάποια «Βούλα». Όταν εκείνη προσπάθησε να αποσπάσει περισσότερες πληροφορίες, ο άγνωστος έκλεισε λέγοντας πως έγινε λάθος. Παρά την εκ νέου προσπάθεια επικοινωνίας, δεν υπήρξε ανταπόκριση.