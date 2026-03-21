Θρίλερ με την «κόκκινη βαλίτσα»: Μαρτυρίες για κραυγές και νέα στοιχεία

Νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται στο φως για την υπόθεση της άγνωστης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε κόκκινη βαλίτσα σε δύσβατη περιοχή μεταξύ Πευκοχωρίου και Παλιουρίου στη Χαλκιδική, με τις Αρχές να αναζητούν την ταυτότητά της και τον δράστη της δολοφονίας.

Η σορός εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, όταν ο πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσιρκούδης, κατά τη διάρκεια εργασιών για την αντιπυρική περίοδο βρήκε την κόκκινη πάνινη βαλίτσα. Στο εσωτερικό της υπήρχε μια μικροκαμωμένη γυναίκα σε εμβρυική στάση, τοποθετημένη μέσα σε σακούλα, δεμένη με ταινία συσκευασίας και τυλιγμένη σε κουβέρτα και λεπτό γαλάζιο πάπλωμα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το θύμα εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας μεταξύ 40 και 65 ετών, με ύψος περίπου 1,55 έως 1,62 μέτρα και μακριά μαλλιά, των οποίων το χρώμα έχει αλλοιωθεί λόγω των συνθηκών. Φορούσε μόνο μία μαύρη μπλούζα, ενώ στο στόμα της είχαν τοποθετηθεί χαρτιά, στοιχείο που ενισχύει τα σενάρια ασφυκτικού θανάτου. Η απουσία εσωρούχων εξετάζεται από τις Αρχές ως πιθανή ένδειξη σεξουαλικής κακοποίησης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, η οποία, όπως ανέφερε, άκουσε μέσα στη νύχτα γυναικεία φωνή να καλεί σε βοήθεια, σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός. Η ίδια έχει ήδη θέσει τον εαυτό της στη διάθεση των Αρχών, προκειμένου να περιγράψει όσα θυμάται, με το ερώτημα να παραμένει αν η φωνή αυτή ανήκε στο θύμα.

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη βρέθηκε στο σημείο, εκεί όπου η φύση έκρυβε για μήνες το μακάβριο μυστικό προκειμένου να ερυνηθούν όλα τα ενδεχόμενα.