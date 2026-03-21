Η συνάντηση της ΕΙΝΑ με τον διοικητή της 6ης ΥΠΕ- Τα αιτήματα

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε από την ΕΙΝΑ στην 6η ΥΠΕ στις 18/3 στα πλαίσια της απεργίας που είχε προκηρύξει η ΟΕΝΓΕ. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, αντιπροσωπεία του ΔΣ και των τριμελών επιτροπών συναντήθηκε με τον διοικητή της 6ης ΥΠΕ, όπου παρατέθηκαν μια σειρά από αιτήματα.

Πιο συγκεκριμένα:"Στο αίτημα για μαζικές μόνιμες προσλήψεις με κατεπείγουσες διαδικασίες με ταυτόχρονη προκήρυξη όλων των θέσεων, ο διοικητής απάντησε αόριστα ότι θα γίνουν κάποιες προκηρύξεις επικουρικού και μόνιμου προσωπικού, σε καμία περίπτωση όμως στα νούμερα που απαιτούνται για την κάλυψη ακόμα και των απαρχαιωμένων οργανογραμμάτων του 2012 (120 στα δύο νοσοκομεία της πόλης μας) ως μη ρεαλιστικό. Βέβαια, από τη μεριά ΥΠΕ και κυβέρνησης ο «ρεαλισμός» ανάγεται σε προκρούστεια κλίνη των δικαιωμάτων υγειονομικών και ασθενών αντί για κάλυψη των σύγχρονων υγειονομικών αναγκών αλλά και για την εργασιακή και μισθολογική αξιοπρέπεια των γιατρών.

· Επιπλέον ούτε λίγο ούτε πολύ έριξε το φταίξιμο για τις «άγονες» προκηρύξεις στους υγειονομικούς λέγοντας πως το υπουργείο κάνει ό,τι μπορεί αντιπαραβάλλοντας τις αιτήσεις συναδέλφων για παράταση μετά τα 67 έτη για να «αποδείξει» τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στο ΕΣΥ. Μόνο που η πλειοψηφία αυτών των συναδέλφων παραμένει μετά την ηλικία συνταξιοδότησης για οικονομικούς λόγους. Επίσης, υπερθεμάτισε ως λύσεις το «τυράκι» των 250 ευρώ για εφημερίες μετακίνησης εκτός νομού ή με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Στόχος με αυτά τα μέτρα είναι η εμπέδωση της λειτουργίας των νοσοκομείων ως εφημεριατζίδικα με γιατρούς νομάδες αντί για ολόπλευρη κάλυψη των αιτημάτων τους. Άγονες καθίστανται οι προκηρύξεις λόγω της πολιτικής όλων των τελευταίων κυβερνήσεων που έχουν πετσοκόψει το εισόδημα των ιατρών την τελευταία 15ετία με μείωση κατά 30% του βασικού μισθού, σταδιακή μείωση του επιδόματος προϋπηρεσίας και κατάργηση του συντελεστή υπολογισμού της εφημεριακής αποζημίωσης με την ωριαία μικτή αποζημίωση για τους ειδικευόμενους να φτάνει το ποσό των 5,38 ευρώ!. Μια πολιτική που έχει επιδεινώσει τις εργασιακές συνθήκες με τους νέους ειδικά ιατρούς να εργάζονται ακόμα και 72 ώρες την εβδομάδα, χωρίς στοιχειώδη εκπαίδευση αναλωνόμενοι σε αλλότρια καθήκοντα.

· Για το ζήτημα των νοσηλειών στα ράντζα των επειγόντων, ο διοικητής το απέδωσε σε επιλογή των ασθενών για νοσηλεία σε μεγαλύτερα νοσοκομεία αλλά και μετακίνηση των κατοίκων σε αστικούς ιστούς(!). Το ζήτημα των ράντζων είναι διαχρονικό γιατί διαχρονική είναι η υποβάθμιση και υποστελέχωση του ΕΣΥ όλα τα τελευταία χρόνια με τις δημόσιες δαπάνες υγείας να είναι χαμηλότερες κατά 43 % από το 2009. Διαχρονική είναι η υποβάθμιση της πρωτοβάθμιας υγείας, που έχει αναχθεί σε ατομική ευθύνη των ασθενών, η υποβάθμιση των περιφερειακών νοσοκομείων, όπως αυτό του Πύργου με τις πάνω από 200 διακομιδές το μήνα για τα νοσοκομεία της Πάτρας. Επιπλέον, ο διοικητής της ΥΠΕ απέδωσε ξεδιάντροπα σε διαχειριστική ανεπάρκεια των νοσοκομείων τα ράντζα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

· Για το ζήτημα της υπερεργασίας: Επισημάνθηκε από την ΕΙΝΑ η καταστρατήγηση του νόμιμα θεσπισμένου ωραρίου με πολλούς συναδέλφους να καλούνται να κάνουν μέχρι και δέκα εφημερίες το μήνα (πχ ΓΝ Αιγίου). Μάλιστα σε αίτηση προ έτους της ΕΙΝΑ για να παραθέσουν οι διοικήσεις των νοσοκομείων-όπως ορίζεται από το νόμο-την κατάσταση των ιατρών που έχουν δηλώσει ότι προτίθενται να υπερβούν το 48ωρο (μέχρι και 60 ώρες/ βδομάδα) δεν λάβαμε απάντηση. Και εδώ ο διοικητής δεν πρωτοτύπησε, λέγοντας πως είναι ανέφικτο λόγω της προστασίας της δημόσιας υγείας!

Η προστασία της δημόσιας υγείας δεν έρχεται με την εμπορευματοποίηση του ΕΣΥ, που βάζει ταβάνι στην κάλυψη των υγειονομικών αναγκών στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών, οι οποίες όμως καταργούνται όταν πρόκειται για επιδοτήσεις σε ενεργειακούς ομίλους, εφοπλιστές, για την πολεμική οικονομία. Κλιμακώνουμε τη διεκδίκηση το αμέσως επόμενο διάστημα για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, για μαζικές μόνιμες προσλήψεις γιατρών και όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

· Διπλασιασμό των μηνιαίων αποδοχών μας.

· Κατάργηση των μισθολογικών κλιμακίων, βασικό μηχανισμό συμπίεσης των εισοδημάτων μας , και επαναφορά του επιδόματος χρόνους υπηρεσίας, 2% επί του Β. Μ. για κάθε έτος υπηρεσίας.

· Υπολογισμό της ωριαίας αποζημίωσης της εφημερίας με συντελεστή 0.0059 επί του βασικού μισθού.

· Κατάργηση του πλαφόν 12% στις πρόσθετες εφημερίες. Έγκαιρη, τον αμέσως επόμενο μήνα, του συνόλου των δεδουλευμένων εφημεριών (πρόσθετες και τακτικές), χωρίς καμία περικοπή.

· Αφορολόγητες πρόσθετες εφημερίες μέχρις ότου γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης αλλά και ειδικευόμενων, ώστε κανείς γιατρός να μην εξαναγκάζεται να κάνει παραπάνω από μία εφημερία την εβδομάδα.

· Χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους γιατρούς του δημόσιου συστήματος υγείας.

· Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% υπέρ ανεργίας.

· Αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ.

· Ανοιχτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων".