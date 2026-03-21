Βρέθηκε η 17χρονη Θεοδώρα που αγνοούταν για 111 ημέρες- Μια σύλληψη

Η Θεοδώρα, που αγνοούνταν για 111 ημέρες, εντοπίστηκε και βρίσκεται πλέον σε ασφαλές περιβάλλον.

Λίγες μόλις ώρες μετά την προβολή της υπόθεσης από την εκπομπή Φως στο Τούνελ, η ανήλικη έδωσε το πρώτο σημάδι ζωής, ενεργοποιώντας άμεσα τις Αρχές που έφτασαν στα ίχνη της.

Η μητέρα που ζητούσε απεγνωσμένα ένα σημάδι από το παιδί της, μίλησε για την επικοινωνία που ακολούθησε, αλλά και για τον άνδρα που όπως λέει, την παγίδευσε.

«Η κόρη μου έστειλε μήνυμα μετά την εκπομπή, αλλά δεν ήταν ο εαυτός της. Στο μήνυμα έγραφε ότι “κάνω του κεφαλιού μου…” Δεν ήταν έτσι το παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, η ανήλικη εντοπίστηκε στου Ρέντη, μαζί με έναν άνδρα μεγαλύτερης ηλικίας, ο οποίος και συνελήφθη. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο πλευρό του εξετάζονται με προσοχή από τις Αρχές.

«Δεν μου είπαν πολλές λεπτομέρειες, μόνο ότι αυτός έχει συλληφθεί. Την πήγαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Ελπίζω να μην βρουν κάτι στο κοριτσάκι μου αν και το φοβάμαι, γιατί αυτός δεν είναι καλό παιδί. Τώρα έχει επιστρέψει στο ίδρυμα. Της έχω πει πολλές φορές ότι δυστυχώς η μαμά δεν τα κατάφερε να μπορεί να την έχει κοντά της αλλά τουλάχιστον θέλω να ξέρω ότι είναι καλά. Να τη δω και να τη σφίξω στην αγκαλιά μου».