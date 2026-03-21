Μεσολόγγι: Ηχηρό μήνυμα για την Ελευθερία του Τύπου από το διεθνές συνέδριο «Δημοσιογράφοι στον Πόλεμο»

Η διοργάνωση, που συμπίπτει με τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο, φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη προστασίας των λειτουργών της ενημέρωσης
Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου φιλοξενεί για δεύτερη ημέρα τις εργασίες του διεθνούς συνεδρίου «Δημοσιογράφοι στον Πόλεμο».
Η διοργάνωση, που συμπίπτει με τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο, φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη προστασίας των λειτουργών της ενημέρωσης, στέλνοντας από κοινού με τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (IFJ), την ΠΟΕΣΥ και την ΕΣΗΕΑ ένα παγκόσμιο μήνυμα τιμής και προσήλωσης στην αλήθεια.
Η ασφάλεια στην πρώτη γραμμή και ο ρόλος των Ενώσεων
Η πρωινή ενότητα εστίασε στις σύγχρονες προκλήσεις της πολεμικής ανταπόκρισης. Δημοσιογράφοι που συνδέθηκαν απευθείας από τα μέτωπα του Λιβάνου και του Ισραήλ, περιέγραψαν τις αντίξοες συνθήκες εργασίας τους, υπογραμμίζοντας ότι η εκπαίδευση και η θεσμική υποστήριξη είναι απαραίτητες για την ασφάλειά τους, γράφει το ertnews.gr. Κοινή συνιστώσα των ομιλιών ήταν η παραδοχή πως «όταν πλήττεται η δημοσιογραφία, πλήττεται η ίδια η δημοκρατία».
Η Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, παρουσίασε τις δράσεις της Ένωσης για τη στήριξη των δημοσιογράφων, από την αποστολή εξοπλισμού και ειδών πρώτης ανάγκης στα πεδία των μαχών, έως την ψυχολογική και θεσμική τους θωράκιση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα ψηφίσματα προς τον ΟΗΕ για την προστασία των δημοσιογράφων, ενώ απέδωσε φόρο τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον.
Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, Σωτήρης Τριανταφύλλου, χαρακτήρισε τους δημοσιογράφους ως τη μοναδική εγγύηση απέναντι στη χειραγώγηση: «Μόνο οι άνθρωποι του Τύπου αποτελούν μάρτυρες των τραγικών γεγονότων του πολέμου και είναι η μόνη απάντηση στην παραπληροφόρηση», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Συγκλονιστικά ήταν τα στοιχεία που παρέθεσε ο Γενικός Γραμματέας της ΔΟΔ, Antony Bellanger, αναφέροντας ότι το 2025 καταγράφηκαν 128 δολοφονίες δημοσιογράφων παγκοσμίως. Κατήγγειλε το καθεστώς ατιμωρησίας που επικρατεί, τονίζοντας πως το ζήτημα είναι βαθιά πολιτικό και διαμήνυσε πως οι δημοσιογράφοι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν από το καθήκον τους.
Ένα ιστορικό συνέδριο στο Μεσολόγγι
Είναι η πρώτη φορά που η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, η οποία εκπροσωπεί πάνω από 600.000 επαγγελματίες παγκοσμίως, επιλέγει την Ελλάδα για μια τέτοια διοργάνωση. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου τιμώνται Έλληνες πολεμικοί ανταποκριτές με διακρίσεις που φέρουν τη μορφή του Ιωάννη-Ιάκωβου Μάγερ, τιμώντας την ιστορική ρήση: «Η δημοσίευση είναι ψυχή της δικαιοσύνης». Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετέχουν σημαντικοί εκπρόσωποι της διεθνούς δημοσιογραφικής κοινότητας και, μεταξύ αυτών, η πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (IFJ), Dominique Pradalié, ο γενικός γραμματέας Anthony Bellanger, ο ταμίας Jim Boumelha και η Rafaelle Lorusso, εκπρόσωπος της Ιταλικής Ένωσης Δημοσιογράφων.
