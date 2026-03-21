Μεσολόγγι: Ηχηρό μήνυμα για την Ελευθερία του Τύπου από το διεθνές συνέδριο «Δημοσιογράφοι στον Πόλεμο»

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου φιλοξενεί για δεύτερη ημέρα τις εργασίες του διεθνούς συνεδρίου «Δημοσιογράφοι στον Πόλεμο».

Η διοργάνωση, που συμπίπτει με τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο, φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη προστασίας των λειτουργών της ενημέρωσης, στέλνοντας από κοινού με τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (IFJ), την ΠΟΕΣΥ και την ΕΣΗΕΑ ένα παγκόσμιο μήνυμα τιμής και προσήλωσης στην αλήθεια.

Η ασφάλεια στην πρώτη γραμμή και ο ρόλος των Ενώσεων

Η πρωινή ενότητα εστίασε στις σύγχρονες προκλήσεις της πολεμικής ανταπόκρισης. Δημοσιογράφοι που συνδέθηκαν απευθείας από τα μέτωπα του Λιβάνου και του Ισραήλ, περιέγραψαν τις αντίξοες συνθήκες εργασίας τους, υπογραμμίζοντας ότι η εκπαίδευση και η θεσμική υποστήριξη είναι απαραίτητες για την ασφάλειά τους, γράφει το ertnews.gr. Κοινή συνιστώσα των ομιλιών ήταν η παραδοχή πως «όταν πλήττεται η δημοσιογραφία, πλήττεται η ίδια η δημοκρατία».