Σύλληψη Τσαγκαράκη: Μόνο 7 από τα 300 έργα είναι γνήσια- Συνελήφθη και μια υπάλληλός του

Μια γυναίκα, υπάλληλος της γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη, συνελήφθη επίσης από την ΕΛ.ΑΣ. κατά τις επιχειρήσεις που διεξάγονται από χθες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του kathmerini.gr στο σπίτι της εντοπίστηκε το Ευαγγέλιο, το οποίο είχε αναρτήσει ο Τσαγκαράκης σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποτέλεσε την αρχή του νήματος των αστυνομικών ερευνών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο γκαλερίστας φέρεται να της το έδωσε όταν αντιλήφθηκε ότι επίκειται αστυνομική επιχείρηση.

Γνήσια μόνο 7 από τα 300 έργα

Παράλληλα, πάντως, είχαν φτάσει πληροφορίες στο «ελληνικό FBI» από άτομα που παρατήρησαν τα έργα στις εκθέσεις και τις δημοπρασίες και είχαν υποψίες ότι ήταν πλαστά.

Από τις έως τώρα έρευνες, οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει ότι η συντριπτική πλειονότητα των έργων που έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής (πάνω από 300) είναι πλαστά και μόλις επτά είναι γνήσια.

Επισης, στο μικροσκόπιο, έχουν μπει και οι περίπου 190.000 ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντος.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης οδηγείται σήμερα στον ανακριτή.