Ο ουρανός γέμισε πολεμικά ελικόπτερα- Η έκπληξη των Πατρινών- ΒΙΝΤΕΟ

Η παρουσία των Απάτσι προκάλεσε σχόλια και ποικίλα ερωτήματα
Επτά πολεμικά ελικόπτερα τύπου Απάτσι εμφανίστηκαν στον ουρανό της Πάτρα το μεσημέρι της Παρασκευής, προκαλώντας εντύπωση και αρκετές ερωτήσεις στους πολίτες που τα παρακολουθούσαν.
Η παρουσία τους προκάλεσε ποικίλα σχόλια, καθώς δεν ήταν συνηθισμένη μια εικόνα, ενώ αρκετοί κάτοικοι προσπαθούσαν να κατανοήσουν τον λόγο της πτήσης των στρατιωτικών αυτών αεροσκαφών πάνω από την πόλη.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr