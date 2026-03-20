Επανεκκίνηση για το τρένο της Πάτρας- Η τελική χάραξη - Η συνάντηση με Κυρανάκη

Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Ομάδας Εργασίας για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Πάτρας, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση των διαδικασιών για την προώθηση του έργου.

Στο επίκεντρο της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, βρέθηκε η επεξεργασία της τελικής πρότασης για τη διέλευση της σιδηροδρομικής γραμμής μέσα από την πόλη, καθώς και η σύνδεσή της με το λιμάνι της Πάτρας. Στόχος είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και χρηματοδοτήσιμης λύσης που θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του 2026.

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα βασικά τεχνικά δεδομένα και τέθηκαν οι βάσεις για τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους εντός ενός μήνα.

Από τη διαδικασία απουσίασε ο Δήμος Πατρέων, ενώ συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας, των Επιμελητηρίων και του Οργανισμού Λιμένος.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, σε ανάρτησή του, εμφανίστηκε «συγκρατημένα αισιόδοξος», τονίζοντας ότι κοινός στόχος παραμένει η οριστική σύνδεση της Πάτρας με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Συγκεκριμένα, έγραψε: Η παρουσία μου σήμερα στην συνάντηση στην Αθήνα, κατόπιν πρόσκλησης του ΟΣΕ προς την ΠΔΕ, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ήταν ορθή και απαραίτητη.

Μας παρουσιάστηκαν στη σύσκεψη από τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Κυρανάκη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ κ. Παληό, οι συγκεκριμένες προτάσεις του ΟΣΕ και του αρμόδιου Υπουργείου για την έλευση του τραίνου στην πόλη και το λιμάνι της Πάτρας αλλά και ο επικαιροποιημένος εθνικός σχεδιασμός. Η συμμετοχή μας εκεί δεν σημαίνει ούτε ταύτιση απόψεων ούτε άρνηση. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει με διασφαλισμένους εθνικούς πόρους την έλευση του τρένου στο Ρίο σε πρώτη φάση. Παράλληλα, με εθνικούς και επιδιωκόμενους ευρωπαϊκούς πόρους την πλήρη ανάπτυξη προαστιακού τραίνου και την υπογειοποίηση για την μετακίνηση των εμπορευμάτων με τερματικό εμπορευματικό σταθμό στην Πειραϊκή Πατραϊκή. Ήταν μια μαραθώνια συνάντηση με συζήτηση σε βάθος με τους εκπροσώπους της περιοχής που βρεθήκαμε εκεί, έχοντας συμμετοχή σε μια διαδικασία που θέλουμε να οδηγήσει σε ένα πράγμα, που όλοι ζητούμε: Να φτάσει επιτέλους το τρένο στην Πάτρα.

➡Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, διότι γνωρίζω ότι όταν η βούληση του λαού ενώνεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την επιστημονική, τεχνική και επιχειρηματική δύναμη της περιοχής, η Πολιτεία δεν μπορεί παρά να προσχωρήσει σε αυτήν την κατεύθυνση κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές, διορθώσεις και προσθήκες. Έως τότε θα δηλώνουμε παρόντες για να προτάσσουμε το συμφέρον του τόπου μας, όπως το κατανοούμε, σεβόμενοι τις διαφορετικές προσεγγίσεις αλλά ευελπιστώντας να βρεθεί στο τέλος κοινός τόπος για να φτάσουμε σ' ένα αποτέλεσμα και να σταματήσει η Πάτρα να στερείται τα αυτονόητα. Δύσκολο ναι, ακατόρθωτο όχι.