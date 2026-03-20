Περιπέτεια για μαθητές που εγκλωβίστηκαν λόγω κακοκαιρίας στα Αραποκέφαλα Ευρυτανίας- ΒΙΝΤΕΟ

Αίσιο τέλος είχε η μικρή περιπέτεια που έζησαν μαθητές εξαιτίας της κακοκαιρίας στην Ευρυτανία με χιονοπτώσεις. Το λεωφορείο που μετέφερε μαθητές του 2ου Γυμνασίου Καρπενησίου εγκλωβίστηκε στα χιόνια το βράδυ της Πέμπτης σε δύσβατο δρόμο της διαδρομής Αγρίνιο – Καρπενήσι.

Πιο συγκεκριμένα, η θεατρική ομάδα του σχολείου, 30 μαθητές καθώς και οι έξι συνοδοί τους, είχαν ξεκινήσει από το Αγρίνιο όπου βρίσκονταν στο πλαίσιο εκδρομής και είχαν πάρει τον δρόμο της επιστροφής για το Καρπενήσι. Στις περίπου 8 το βράδυ, το λεωφορείο «κόλλησε» λόγω του χιονιά που επικρατούσε στην περιοχή με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές και μηχανήματα από τις Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας με την πυροσβεστική έσπευσαν στην περιοχή «Αραποκεφάλα» όπου έστησαν επιχείρηση για να ανοίξουν τον δύσβατο δρόμο.

Στο σημείο έφτασαν και γονείς των μαθητών που ενημερώθηκαν.

Περίπου τρεις ώρες αργότερα, τα μηχανήματα δημιούργησαν ασφαλείς συνθήκες για την συνέχιση του ταξιδιού και το λεωφορείο κατάφερε να φτάσει στον προορισμό του.

«Ήταν μια περιπέτεια που είχε αίσιο τέλος. Αφού καθαρίστηκε ο δρόμος, μηχάνημα της ΠΕ Ευρυτανίας και όχημα της Πολιτικής Προστασίας, συνόδευσαν το λεωφορείο μέχρι το Καρπενήσι, όπου όλοι έφτασαν λίγο ταλαιπωρημένοι από την αγωνία αλλά σώοι και αβλαβείς…» δήλωσε στο LamiaNow.gr o προϊστάμενος Κώστας Ντρίβας που έζησε λεπτό προς λεπτό, τις προσπάθειες απεγκλωβισμού των μαθητών.