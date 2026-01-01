Ένας στους τέσσερις Έλληνες ζει σε σπίτι με συνθήκες συνωστισμού

Ένας στους τέσσερις πολίτες στην Ελλάδα ζούσε το 2024 σε νοικοκυριό με συνθήκες συνωστισμού ή πιο συγκεκριμένα το 27%, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023 (26,9%) και μειωμένο σε σχέση με του 2022 (28%), σύμφωνα με την Eurostat.

Η χώρα μας παρουσιάζει μια σχετική σταθερότητα σε αυτά τα ποσοστά καθώς πριν από μία δεκαετία – το 2015 – το ποσοστό ήταν στο 28,1%, το 2020 ανέβηκε στο 29% και από τότε παρουσιάζει μια σχετική μείωση.

Σε επίπεδο ΕΕ, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 16,9 % ή περίπου 1 στους 7 στην ΕΕ, σημειώνοντας ελαφρά μείωση από το 18,1 % το 2014.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι πάνω από το 30% των ατόμων ζούσαν σε συνωστισμένα νοικοκυριά σε πέντε χώρες της ΕΕ. Η Ρουμανία παρουσίασε το υψηλότερο ποσοστό (40,7%), ακολουθούμενη από τη Λετονία (39,3%), τη Βουλγαρία (33,8%), την Πολωνία (33,7%) και την Κροατία (31,7%). Σε επίπεδο Ευρώπης το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στη Σερβία με 46,6%.

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά ατόμων σε ένα νοικοκυριό καταγράφηκαν στην Κύπρο (2,4 %), τη Μάλτα (4,4 %) και την Ολλανδία (4,6 %).