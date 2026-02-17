Κακοκαιρία: Καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα- Εκκενώσεις οικισμών και κατολισθήσεις- ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας σε πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, καθώς το τρίτο διαδοχικό κύμα βροχοπτώσεων πλήττει ήδη επιβαρυμένες περιοχές.

Οι συνεχείς και ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν αρκετές περιοχές της χώρας τις τελευταίες ημέρες έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα με κατολισθήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα καταστροφές στο οδικό δίκτυο, εκκενώσεις σπιτιών και οικισμών, αλλά και αποκλεισμό χωριών.

Στην τοπική κοινότητα Μαζαράκι Πηνείας στην ορεινή ζώνη του δήμου Ήλιδας, οι περίπου 150 κάτοικοι αποκλείστηκαν καθώς κατολίσθηση έκλεισε από χώματα και βράχια και τις δύο εισόδους του χωριού. Συνεργείο ολοκλήρωσε τις εργασίες ενός πρόχειρου ανοίγματος της μιας εισόδου και αύριο, Τετάρτη (18/2) θα συνεχιστούν οι εργασίες προκειμένου να αρθεί πλήρως η ταλαιπωρία.

Το μήκος του μετώπου της κατολίσθησης ξεπερνά τα 700 μέτρα και ξεκινά από την είσοδο του οικισμού.

Ο κίνδυνος νέας κατολίσθησης ελλοχεύει καθώς στα εδάφη έχει συσσωρευτεί πολύ νερό στα εδάφη. Σήμερα έβρεχε ακατάπαυστα και εκφράζεται ανησυχία ότι τις επόμενες ημέρες τα φαινόμενα θα συνεχιστούν.

Παράλληλα οι μαθητές που είχαν μεταβεί το πρωί στο σχολείο αποκλείστηκαν και για να επιστρέψουν σπίτια τους χρειάστηκε η βοήθεια συγγενών, φίλων και άλλων πολιτών για να μπορέσουν να περάσουν σηκωμένα στους ώμους μέσα από διπλανό χωράφι για μπουν μέσα στο χωριό.

Βράχος 40 τόνων αποκολλήθηκε στο Κατάκολο

Στο Κατάκολο βράχος 40 τόνων που αποκολλήθηκε από το βουνό συγκρατείται από συρματόσχοινα προκειμένου να μην κατρακυλήσει στην πλαγιά και να φτάσει μέχρι την προκυμαία.

Κάτω από τον βράχο υπάρχουν περίπου 10 σπίτια τα οποία εκκενώθηκαν προληπτικά, ενώ και ο κεντρικός δρόμος για το λιμεναρχείο παραμένει κλειστός.

Ήχησε το 112- Υπερχείλισε το φράγμα του Στράτου

Σε εξέλιξη είναι η απελευθέρωση υδάτων από τη ΔΕΗ Α.Ε. στα φράγματα του Αχελώου.

Εστάλη και ήχησε μάλιστα και μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας στην Αιτωλοακαρνανία με το οποίο καλούνται οι πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις στις παραποτάμιες περιοχές του Αχελώου.

Εκτεταμένες ζημιές στον Δήμο Ερυμάνθου από τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Σε ισχύ παραμένει η απόφαση κήρυξης του Δήμου Ερυμάνθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου, Θόδωρου Μπαρή, εξαιτίας των ανυπολόγιστων καταστροφών από τις συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις, τόσο στο δημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο, όσο και σε αγροτικές καλλιέργειες.

Τα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που πλήττουν τις τελευταίες εβδομάδες την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ερυμάνθου, έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις πρανών, καθιζήσεις οδοστρωμάτων, φθορές σε τεχνικά έργα και στις δημοτικές υποδομές, όπως στο δίκτυο ύδρευσης, ενώ σε αρκετά σημεία σημειώθηκαν και διακοπές κυκλοφορίας, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Κατολίσθηση στον δρόμο Καρυά- Παλαιό Σούλι - Η κυκλοφορία γίνεται από το ένα ρεύμα

Κατολίσθηση σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει την Καρυά με το Παλαιό Σούλι, εξαιτίας της συνεχούς και έντονης βροχόπτωσης των τελευταίων ημερών.

Το φαινόμενο προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς υπήρξε υποχώρηση του εδάφους.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η κατολίσθηση οφείλεται στη διαρκή επιβάρυνση του εδάφους από τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Όπως ανέφερε στο thebest.gr o αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Αναστασίου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και την αποφυγή ατυχημάτων, εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με την κυκλοφορία να διεξάγεται προσωρινά από το ένα ρεύμα του δρόμου. Στο σημείο τοποθετήθηκε σχετική σήμανση, ενώ η διέλευση γίνεται με προσοχή.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Καλαβρύτων

Στα Καλάβρυτα η κατάσταση παραμένει κρίσιμη κυρίως στις ορεινές κοίτες του Σελινούντα και του Βουραϊκού, όπου έχουν σημειωθεί σπασίματα της κοίτης σε πολλά σημεία, υπερχειλίσεις και σημαντικές ζημιές σε δρόμους και γέφυρες.

Υποχώρησε το έδαφος στο Δροσάτο- Σε κίνδυνο κατοικία

Στο Δροσάτο Καλαβρύτων βρίσκεται σε εξέλιξη γεωλογικό φαινόμενο που προκαλεί υποχώρηση του εδάφους, με αποτέλεσμα κατοικία της περιοχής να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Το σημείο έχει ήδη επιθεωρηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των κατοίκων.