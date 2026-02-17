Μαζαράκι Πηνείας: Με τα χέρια μετέφεραν τους μαθητές μέσα από χωράφια μετά την κατολίσθηση - ΦΩΤΟ

Στην Ηλεία αποκλεισμένο παραμένει το χωριό Μαζαράκι στον Δήμο Ήλιδας, εξαιτίας κατολίσθησης που προκλήθηκε από την κακοκαιρία που πλήττει τη Δυτική Ελλάδα τις τελευταίες ώρες.

Το μήκος του μετώπου της κατολισθήσεις ξεπερνά τα 700 μέτρα και ξεκινά από την είσοδο του οικισμού.

Η κατάσταση είναι δύσκολη, λόγω και ισχυρής χαλαζόπτωσης, ενώ είναι σε εξέλιξη οι εργασίες για να αρθεί ο αποκλεισμός της Τοπικής Κοινότητας από την κατολίσθηση που σήμερα το πρωί έκλεισε και τη δεύτερη είσοδο.

Υπενθυμίζεται πως εδώ και πέντε μέρες έχει αποκλειστεί η πρώτη είσοδος.

Κάτοικοι, κτηνοτρόφοι και μαθητές περνούν από διπλανά χωράφια και αγροτικές κατοικίες για να μεταβούν στο χωριό με τα πόδια, μέσα από λάσπες και από δύσκολα σημεία.

Μάλιστα κάτοικοι αναγκάστηκαν να μεταφέρουν μαθητές στα χέρια και να τους περάσουν μέσα από χωράφια, προκειμένου να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.