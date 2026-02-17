Κακοκαιρία: Έκτακτη απελευθέρωση νερού από τα φράγματα του Αχελώου - Οδηγίες ασφαλείας για τους πολίτες

Η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τους πολίτες ότι η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε προγραμματισμένη απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού από τα φράγματα του ποταμού Αχελώου, με αποτέλεσμα την άνοδο της στάθμης του ποταμού και την εμφάνιση ισχυρών ρευμάτων.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφύγουν τις παραποτάμιες περιοχές, να απομακρύνουν οχήματα, εξοπλισμό και ζώα από χαμηλά σημεία και να παρακολουθούν συνεχώς τις επίσημες ανακοινώσεις για την ασφάλειά τους.

H ανακοίνωση

Η Περιφερειακή Ενότητα ενημερώνει τους πολίτες ότι έλαβε επίσημη γνωστοποίηση από τη ΔΕΗ (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού) σχετικά με προγραμματισμένη απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού από τα φράγματα του ποταμού Αχελώος, στο πλαίσιο της διαχείρισης των υδάτινων αποθεμάτων.

Η ενημέρωση αφορά αποκλειστικά την γνωστοποίηση της διαδικασίας από τη ΔΕΗ .

Η αυξημένη παροχή νερού ενδέχεται να προκαλέσει:

• Άνοδο της στάθμης του ποταμού σε σύντομο χρονικό διάστημα

• Ισχυρά ρεύματα και αυξημένη ροή

• Τοπικές πλημμυρικές επιβαρύνσεις σε χαμηλές και παραποτάμιες περιοχές

• Κινδύνους για αγροτικές δραστηριότητες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και υποδομές κοντά στην κοίτη

Συστάσεις προς τους πολίτες

Για λόγους πρόληψης και ασφάλειας, συνιστούμε:

Αποφυγή προσέγγισης της κοίτης του ποταμού και των παραποτάμιων περιοχών κατά το χρονικό διάστημα της απελευθέρωσης των υδάτων.

Απομάκρυνση μηχανημάτων, οχημάτων, αγροτικού εξοπλισμού και ζώων από χαμηλά σημεία κοντά στο ποτάμι.

Ιδιαίτερη προσοχή από αλιείς, περιπατητές και αθλούμενους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Ενημέρωση ηλικιωμένων και ευάλωτων πολιτών που διαμένουν κοντά σε παραποτάμιες ζώνες.

Συνεχή παρακολούθηση των επίσημων ανακοινώσεων της Περιφέρειας και των αρμόδιων αρχών.

Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και συνεργάζονται με την ΔΕΗ καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Καλούμε όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σας ενημερώνουμε ότι συγκλήθηκε έκτακτη σύσκεψη του ΠΕΣΟΠΠ Αιτωλοακαρνανίας στις 18:00

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.