Πάτρα: Αλλάζουν οι πιάτσες το τελευταίο διήμερο του Καρναβαλιού- Πού θα βρίσκετε ταξί

Σε τροχιά κορύφωσης μπαίνει το τελευταίο διήμερο το Πατρινό Καρναβάλι, με την πόλη να προετοιμάζεται για τη μεγάλη έλευση χιλιάδων επισκεπτών.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν προγραμματιστεί αλλαγές στις πιάτσες των ταξί, ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και η ασφαλής μετακίνηση Πατρινών και επισκεπτών κατά τις ώρες των παρελάσεων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το Σάββατο και την Κυριακή, τις ώρες διεξαγωγής των παρελάσεων, η πιάτσα στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου θα ενσωματωθεί με εκείνη της οδού Κανακάρη, με επέκταση έως τη Γεροκωστοπούλου, προκειμένου να αυξηθεί η δυναμικότητα εξυπηρέτησης. Η πιάτσα της οδού Κολοκοτρώνη θα εκτείνεται από την Κορίνθου έως και την Αγίου Ανδρέου, ενώ η πιάτσα της οδού Ερμού δεν θα λειτουργήσει κατά τη διάρκεια των παρελάσεων.

Παράλληλα, περιμετρικά του ιστορικού κέντρου, στην Τριών Συμμάχων θα λειτουργούν και οι δύο πιάτσες, διευκολύνοντας την αποσυμφόρηση της κίνησης. Επιπλέον, σημεία επιβίβασης ταξί θα υπάρχουν στις οδούς Μαιζώνος και Κανάρη, καθώς και Αγίου Ανδρέου και Γούναρη. Σε 24ωρη βάση θα λειτουργούν κανονικά οι πιάτσες στην Αθανασίου Διάκου στα Ψηλαλώνια και στην Ομόνοια, καλύπτοντας ανάγκες μετακίνησης καθ’ όλη τη διάρκεια του εορταστικού διημέρου.

Λόγω της αναμενόμενης αυξημένης προσέλευσης, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα Ράδιο Ταξί της Πάτρας, καλώντας στο 18300 ή στο Taxi Express (2610-450000). Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για το όχημα που τους παραλαμβάνει, τα στοιχεία του οδηγού και τη διαδρομή που ακολουθείται, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και διαφάνειας.

Λόγω Καρναβαλιού δεν θα συμμετάσχουν στην 48ωρη απεργία

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οδηγοί ταξί της Πάτρας, αναγνωρίζοντας τη σημασία των ημερών για την πόλη και την τοπική οικονομία, αποφάσισαν κατ’ εξαίρεση να μην συμμετάσχουν στην πανελλήνια 48ωρη απεργία που έχει προκηρυχθεί για τις 18 και 19 Φεβρουαρίου.