Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 17 και την Τετάρτη 18-2-2026

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΑ χήρα ΑΠΟΣΤ.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ́ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΓΟΝΙΑ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΑΥΡ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΤΩΝ 76
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3,00 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΚΩΝ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ
ΕΤΩΝ 105
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ,
ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ,
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΒΑΘΑ,
ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΥ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗ}
~•ΕΤΩΝ 88•~
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17/2/2026 & ΩΡΑ 10 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΙΝΟΗ ΗΛΕΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ : ΤΟΥΛΑ χήρα ΚΩΝ. ΝΙΧΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ, ΤΖΟΑΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)
Τηλ : 2620 430 141 ~ 6937 009 978 ~ 6989 381 813 ~ 6978 069 382 {24ωρη εξυπηρέτηση}.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΕΤΩΝ 73
Κηδεύουμε την Τρίτη 17-2-2026 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΛΕΞΙΟΣ (Ιερεύς) & ΝΙΚΗ (Πρεσβυτέρα) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ χήρα ΧΡΗΣΤ. ΤΣΑΜΠΡΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΕΤΤΑ
ΕΤΩΝ 95
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΣΑΜΠΡΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΤΑΝΙΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΜΙΧΑΗΛ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΗΡΩ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΤΡΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΘΑ (ΛΟΥΛΑ)
ΣΥΖ. ΣΟΛΩΝΑ
ΡΑΓΚΑΒΑΝΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΙΓΚΑ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17/2/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 1:00 Μ.Μ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΟΛΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΝΤΑΝΪΕΛ ΡΑΓΚΑΒΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΣΣΑΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΓΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα ΑΝΔΡ.) ΤΣΟΥΝΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΑΡΙΑΝΑ
ΣΟΛΩΝ & ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΟΦΙΑ, ΕΛΕΝΗ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ χήρα ΑΝΔΡ.
ΛΑΖΑΡΗ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17/2/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΜΑΡΙΑ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΚΟΤΣΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΜΕΤΑΞΙΑ ΑΡΑΒΑΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα ΔΗΜ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΟΜΠΗΓΑΔΙ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΓΕΝΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------------
