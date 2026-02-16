Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σε επικό βίντεο να τραγουδάει το «Ferto» όπως ο Ακύλας

Από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του, το «Ferto» έχει εξελιχθεί σε απόλυτο trend, κατακτώντας τα social media.

Το νικητήριο τραγούδι του Εθνικού Τελικού, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision, απέκτησε και τηλεοπτική… σκηνική μεταφορά.

Τα μεσάνυχτα της Κυριακής 15/2 στο The 2Night Show, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εμφανίστηκε όπως ο Ακύλας στο επίσημο βίντεο κλιπ των υποψήφιων τραγουδιών και ερμήνευσε το Ferto, δίνοντας το δικό του χιουμοριστικό στίγμα.

Με σκηνικό, στυλ και διάθεση που παρέπεμπαν ευθέως στο κλιπ, το πλατό μετατράπηκε για λίγα λεπτά σε μικρογραφία Eurovision.