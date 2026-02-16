Back to Top
#TAGS Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σε επικό βίντεο να τραγουδάει το «Ferto» όπως ο Ακύλας

Το νικητήριο τραγούδι του Εθνικού Τελικού, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision, απέκτησε και τηλεοπτική… σκηνική μεταφορά

Από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του, το «Ferto» έχει εξελιχθεί σε απόλυτο trend, κατακτώντας τα social media.

Τα μεσάνυχτα της Κυριακής 15/2 στο The 2Night Show, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εμφανίστηκε όπως ο Ακύλας στο επίσημο βίντεο κλιπ των υποψήφιων τραγουδιών και ερμήνευσε το Ferto, δίνοντας το δικό του χιουμοριστικό στίγμα.

Με σκηνικό, στυλ και διάθεση που παρέπεμπαν ευθέως στο κλιπ, το πλατό μετατράπηκε για λίγα λεπτά σε μικρογραφία Eurovision.

#tags Akylas Γρηγόρης Αρναούτογλου
