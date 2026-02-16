Good Job Nicky: Η Σοφία Αλιμπέρτη και ο αδερφός του τον αποθέωσαν στον ελληνικό τελικό

Ο τραγουδιστής με το «Dark Side of the Moon» ήρθε στη δεύτερη θέση με 33 βαθμούς
Την εμφάνιση του γιου της, του Good Job Nicky στον ελληνικό τελικό της Eurovision παρακολούθησε «ζωντανά» η Σοφία Αλιμπέρτη, έχοντας στο πλευρό της τον αδελφό του τραγουδιστή και άλλο της γιο, Μιχαήλ – Άγγελο Βαρθακούρη.
Οι φωνές υποστήριξης της μητέρας και του αδερφού του Good Job Nicky απαθανατίστηκε σε βίντεο και κάνει τον γύρο των social media.
Στον χώρο όπου διεξήχθη ο μεγάλος ελληνικός τελικός της Eurovision, με 14 καλλιτέχνες να διεκδικούν το εισιτήριο για τον τελικό του μουσικού διαγωνισμού στη Βιέννη έδωσαν το παρών η Σοφία Αλιμπέρτη και ο Μιχαήλ – Άγγελος Βαρθακούρης για να στηρίξουν τον Good Job Nicky, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.
Σε βίντεο που «ανέβηκε» στο TikTok, η Σοφία Αλιμπέρτη παρακολουθεί με αγωνία τον Good Job Nicky να ερμηνεύει το «Dark Side of the Moon», έχοντας πλάι της τον αδελφό του.
Η γνωστή ηθοποιός, όπως και ο γιος της αποθέωναν με συνθήματα τον Good Job Nicky στη σκηνή.
Το κοινό συμμετείχε ενεργά, ενώ τα στιγμιότυπα μεταδόθηκαν στα social media.
Χρήστες του διαδικτύου σχολίαζαν την εκφραστικότητα και την υποστήριξη της οικογένειας προς τον νεαρό καλλιτέχνη.
Ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», απέσπασε 33 βαθμούς και βρέθηκε στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Akyla με το «Ferto», ο οποίος με 48 βαθμούς ήταν ο μεγάλος νικητής.
Τρίτη αναδείχθηκε η Marseaux με το «Χάνομαι» και 32 βαθμούς. Ακολούθησε η Evangelia με το «Parea», συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς, ενώ την πεντάδα έκλεισε ο ZAF με το «Αστείο», ο οποίος έλαβε 23 βαθμούς.
