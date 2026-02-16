Good Job Nicky μετά τον εθνικό τελικό της Eurovision: Είχα προβλήματα στον ήχο

Ο Good Job Nicky ερμήνευσε το τραγούδι του «Dark Side of the Moon», στον εθνικό τελικό της Eurovision, αλλά δεν κατάφερε να κόψει πρώτος το νήμα.

Ο γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη έδωσε συγχαρητήρια στον Akyla για τη νίκη του, ανέφερε ότι πέρασε εξαιρετικά με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στα παρασκήνια του «Sing for Greece», ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα προβλήματα που αντιμετώπισε επί σκηνής.

Όπως είπε ο Good Job Nicky στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του Alpha, τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι συμμετέχοντες στον ελληνικό τελικό της Eurovision, αντιμετώπισαν προβλήματα με τον ήχο: «Είχα προβλήματα στον ήχο και εγώ και άλλα παιδιά, Θα ήταν λάθος να ρίξω ευθύνες αλλού» είπε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος.

Για την αντίδραση της οικογένειάς του, είπε: «Η μαμά μου συγκινήθηκε βλέποντας με και ο μπαμπάς μου μού είπε “αγάπη μου, DNA μου”». O Good Job Nicky είχε καταφέρει το προηγούμενο διάστημα να ξεχωρίσει και ήταν ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί του «Sing for Greece».

«Για μένα, το πιο σημαντικό δεν είναι το αποτέλεσμα. Είναι οι άνθρωποι που γνώρισα σε αυτή τη διαδρομή. Οι συνεργασίες που χτίστηκαν από το μηδέν, οι πρόβες, οι διαφωνίες που μας έκαναν καλύτερους, οι συζητήσεις, η δημιουργία. Άνθρωποι με ταλέντο, με πάθος, με όραμα, που ο καθένας έβαλε το δικό του κομμάτι σε αυτό που ζούμε» είχε πει λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό.