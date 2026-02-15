Τα φαβορί του ελληνικού τελικού της Eurovision αποκαλύπτουν τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια τους

Τι αναφέρουν

Απόψε, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 21:00, διεξάγεται ο ελληνικός τελικός της Eurovision 2026. Ανάμεσα στα φαβορί που ξεχωρίζουν στα προγνωστικά και συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη δυναμική είναι οι Akylas, Good Job Nicky, Marseaux, Evangelia και D3lta. Λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά, οι επικρατέστεροι καλλιτέχνες έχουν ήδη τοποθετηθεί σχετικά με τα τραγούδια τους, αποκαλύπτοντας τα συναισθήματα και τα μηνύματα που επιθυμούν να μεταδώσουν μέσα από την εμφάνισή τους στη σκηνή. Akylas – «Ferto» Ο Akylas έχει ξεχωρίσει ανάμεσα στους φιναλίστ, με το «Ferto» να συγκεντρώνει αποθεωτικά σχόλια από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε. Τα social media γέμισαν με θετικές αντιδράσεις, ενώ και οι στοιχηματικές αποδόσεις τον φέρνουν ως φαβορί για την εκπροσώπηση της Ελλάδας. Το τραγούδι, με τον ανεβαστικό του ρυθμό, αποτελεί σχόλιο για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό που κυριαρχούν στη σύγχρονη κοινωνία. «Κυνηγάω τα πάντα µέχρι να τα φτάσω. Θελω ενα στέµµα κι έναν θρόνο να κάτσω. Ενα µπλοκ επιταγών και check σε όλους να γράψω. Φέρε µου ένα ποτό που θέλω να ξεδιψάσω. Φέρτα µου όλα όλα πάλι δεν θα χορτάσω», τραγουδά, καυτηριάζοντας τη στάση όσων δεν αρκούνται σε όσα έχουν. Μιλώντας στο «Στούντιο 4», είχε εξηγήσει το σκεπτικό πίσω από τη δημιουργία του: «Ήθελα να είναι κάτι ανεβαστικό, το οποίο να μπορώ να το χορέψω, να το ζήσω. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να ''κουνήσει'', αλλά και να συγκινήσει γιατί έχει ένα νόημα από πίσω. Το κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία. Στην ουσία είναι τα απωθημένα αυτού του χαρακτήρα. Είναι για τα πράγματα, τα οποία ονειρευόταν να κάνει μικρός και δεν είχε και οι γονείς του δυσκολεύονταν να του τα παρέχουν. Είναι ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά στην ίδια κατάσταση». Στην ίδια συνέντευξη πρόσθεσε: «Το τραγούδι μιλάει για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που είχε πολλές οικονομικές δυσκολίες. Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στους γονείς μου, αλλά και σε όλους τους γονείς γενικά που έχουν προσπαθήσει να κάνουν ό,τι μπορούν».

Good Job Nicky – «Dark Side of the Moon» Ο Good Job Nicky συγκαταλέγεται στα ονόματα που ακολουθούν στις αποδόσεις, με το «Dark Side of the Moon» να έχει προκαλέσει θετικές αντιδράσεις. Για τα σχόλια που έχει λάβει, δήλωσε: «Έχω πάρει εκπληκτικό feedback. Ακούω λόγια που, αν τα επαναλάβω ο ίδιος, φαίνονται υπερβολικά. Μου λένε “πω πω Μάικλ Τζάκσον, The Weeknd” και τέτοια πράγματα που με τιμούν αφάνταστα. Δηλαδή, αν είναι να συγκριθώ με κάποιον, ευτυχώς συγκρίνομαι με τέτοια ονόματα. Ευχαριστώ πολύ όλο τον κόσμο». Αναφερόμενος στη δημιουργία του τραγουδιού και την προετοιμασία για τον διαγωνισμό, τόνισε: «Το τραγούδι γράφτηκε για τη Eurovision και ήταν “οπλισμένο” εδώ και δύο χρόνια. Το έλεγα και το ξαναλέω, ήθελα να βγάλω ένα τραγούδι για τη Eurovision με μελέτη, κέφι και συναίσθημα. Δεν καθίσαμε απλώς με τους συμπαραγωγούς μου και είπαμε “πάμε να γράψουμε ένα τραγούδι για τη Eurovision”. Το νιώσαμε ότι μπορεί να κάνει μεγάλο “μπαμ” στη σκηνή».

Marseaux – «Χάνομαι» Η Marseaux χαρακτήρισε τη συμμετοχή της στον ελληνικό τελικό ως παιδικό όνειρο. Μιλώντας στο «Στούντιο 4», είχε πει: «Ήθελα να πάω. Από μικρούλα έβλεπα με την μαμά μου παρέα και της έλεγα «μαμά κάποια στιγμή θέλω να πάω και εγώ», να πας μου έλεγε. Που να φανταστεί… Ένιωθα πως ήθελα να πάρω μέρος σε αυτό που έβλεπα στην τηλεόραση». Για τη φετινή της απόφαση, σημείωσε: «Είχα πει ότι θέλω να πάρω μέρος, απλά δεν ήμουν σίγουρη άμα θα δηλώσω γιατί δεν ήξερα αν έχω το κατάλληλο κομμάτι…». Το «Χάνομαι» έχει προσωπικό χαρακτήρα, όπως εξήγησε: «Μπήκαμε με το συνεργάτη και φίλο μου στο στούντιο, και είπαμε «πάμε να το δούμε», και μας βγήκε αυτό το κομμάτι που άκουσε και ο κόσμος. Οπότε είπα «Το ‘χουμε, πάμε να δηλώσουμε», δηλαδή ήθελα να το δοκιμάσω απλά δεν ήξερα αν θα το κάνω φέτος». Και συμπλήρωσε για το νόημα του τραγουδιού: «Για εμένα, ενώ είναι ένα δυναμικό κομμάτι, είναι πολύ προσωπικό. Δηλαδή, για να το γράψουμε – άμα δεις και τους στίχους – σκεφτόμουν παλιά μου παιχνίδια, το έχουμε συνδέσει με το ότι ψάχνεις τον χαμένο σου εαυτό και την παλιά σου αθωότητα και την χαμένη σου παιδικότητα και την ανεμελιά σου και εκεί που πας να την αγγίξεις… χάνεται. Μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία και προσπάθησα να θυμηθώ παλιά μου παιχνίδια για να το γράψουμε, να σκέφτομαι τις παλιές μου φίλες από το σχολείο… Όταν το γράφαμε, για εμένα, ήταν πάρα πολύ βαρύ. Ήταν κόντρα στο ότι το κομμάτι είναι δυναμικό, οπότε έπρεπε να βάλω μέσα τη Marseaux, το συναισθηματικό και το δυναμισμό μαζί… νομίζω βγήκε πολύ ωραίο».

Evangelia – «Parea» Η Evangelia μίλησε για το «Parea» και την πορεία του τραγουδιού πριν καταλήξει ως πρόταση για τη Eurovision. «Η Eurovision είναι ένα όνειρο που το έχω εδώ και αρκετά χρόνια, οπότε κάνουμε την προσπάθειά μας. Φέτος έχουμε ένα τραγούδι που το λατρεύω και πάμε να δούμε τι θα γίνει. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είναι ένα ποπ κομμάτι με ελληνικά στοιχεία, με συρτάκι. Πάει σιγά σιγά, μετά πιο γρήγορα, μετά έχει κάτι στροφές. Είναι και με διαφορετικές γλώσσες. Ήθελα να κάνω ένα παγκόσμιο κομμάτι στην ουσία και όταν είχαμε την ιδέα εκεί στο στούντιο, ενθουσιαστήκαμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι δεν το γράψαμε γι' αυτόν τον σκοπό. Είχαμε γράψει άλλες δύο ιδέες για τον δίσκο μου και είχαν περισσέψει 30 λεπτά, οπότε είπαμε να πάμε να φάμε. Πήγαμε σε ελληνικό εστιατόριο, ήμασταν στο Λος Άντζελες. Παίζαμε κιθάρα, ήταν πραγματικά παρεΐστικα, δεν περιμέναμε τίποτα. Το τελειώσαμε κι εγώ ακόμα δεν το είχα σκεφτεί για Eurovision, το είχα σκεφτεί για παγκόσμια συνεργασία, αλλά τελικά είπαμε ότι αυτό το κομμάτι είναι για Eurovision. Ο τίτλος μας ήρθε μετά, αυθόρμητα. Ήταν πολύ δημιουργικό».