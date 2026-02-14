Η Γη της ελιάς- spoiler: Η υγεία του Παυλή παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης

Έντονες συγκρούσεις, ανατροπές και απρόσμενες αποφάσεις αναδιαμορφώνουν τις ισορροπίες στη σειρά «Η Γη της ελιάς» στα επεισόδια από Δευτέρα 16 έως Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.

Η υγεία του Παυλή παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Στην Αθήνα, ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη αρχίζουν να γνωρίζουν καλύτερα ο ένας τον άλλο και χαίρονται τον έρωτά τους. Η Ασπασία, στη φυλακή, έχει σοβαρά προβλήματα με τη συγκρατούμενή της, η οποία την καρφώνει στους δεσμοφύλακες. Ο Κωνσταντίνος ανακοινώνει στη Φρύνη πως σκοπεύει να ζητήσει διαζύγιο από την Ισμήνη μόλις γεννήσει κι εκείνη παγώνει από την έκπληξή της.

Η Γη της ελιάς – Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, στις 22:20

Επεισόδιο 84ο: Η Φρύνη κι ο Κωνσταντίνος ετοιμάζονται για την εκδρομή τους στην Αθήνα κι ενημερώνουν μόνο τον Στέφανο και τον Τζον. Ο Κουράκος είναι απαρηγόρητος από τη στιγμή που τέθηκε σε διαθεσιμότητα και η Αριάδνη κάνει ό,τι μπορεί για να του συμπαρασταθεί, ενώ επιστρατεύει τον Στάθη και τον Τζον για να του κάνουν παρέα. Ο Μανώλης επισκέπτεται τον Παυλή στην εντατική. Ο Πότης ακολουθεί πιστά την καθοδήγηση της Κούλας και προσπαθεί να φλερτάρει τη Μυρτώ. Ο Λεοντιάδης επισκέπτεται την Ασπασία και παλεύει να της ανεβάσει την ψυχολογία. Ο Μιχάλης μαθαίνει τι συνέβη με τον Κουράκο κι αποφασίζει να πάει νωρίτερα στη Μάνη. Την ίδια ώρα, ο Κουράκος συναντά έναν προκλητικό συγχωριανό του ο οποίος τον αποκαλεί «πουλημένο» και πιάνονται στα χέρια. Ο Παυλής δείχνει τα πρώτα σημάδια βελτίωσης, σκορπίζοντας χαρά σε όλους. Ο Στέφανος δέχεται ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα από τον πατέρα του.

Η Γη της ελιάς – Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, στις 22:20

Επεισόδιο 85ο: Ο Στέφανος, μετά το τηλεφώνημα του πατέρα του, έχει χάσει την ησυχία του. Τόσο η Μαργαρίτα, όσο και η Βασιλική προσπαθούν να τον ηρεμήσουν, αλλά τα τραύματά του από τον παρελθόν τον βασανίζουν. Η Φρύνη είναι έτοιμη να φύγει από το σπίτι προκειμένου να συναντηθεί με τον Κωνσταντίνο και να πάνε στην Αθήνα, όταν την προλαβαίνει ο Παρασκευάς επιμένοντας να την πάει ο ίδιος στο ΚΤΕΛ… Η υγεία του Παυλή παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Στο μεταξύ, στη Μάνη, η Δάφνη που δεν ξέρει τίποτα για το ατύχημα, αναρωτιέται γιατί ο Παυλής δεν δρομολογεί το διαζύγιο. Στην Αθήνα, ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη αρχίζουν να γνωρίζουν καλύτερα ο ένας τον άλλο και χαίρονται τον έρωτά τους. Η Ασπασία, στη φυλακή, έχει σοβαρά προβλήματα με τη συγκρατούμενή της, η οποία την καρφώνει στους δεσμοφύλακες. Η Αλεξάνδρα καταφέρνει να δει τον Παυλή και του λέει δυο γλυκές κουβέντες. Ο Κωνσταντίνος ανακοινώνει στη Φρύνη πως σκοπεύει να ζητήσει διαζύγιο από την Ισμήνη μόλις γεννήσει κι εκείνη παγώνει από την έκπληξή της.

Η Γη της ελιάς – Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στις 22:00

Επεισόδιο 86ο: Ο Πότης ανοίγει για πρώτη φορά την καρδιά του στη Μυρτώ. O Κωνσταντίνος κι η Φρύνη, παραδίδονται στον έρωτά τους, χωρίς αναστολές. Την ίδια ώρα, ο Λυκούργος, ενώνει τα κομμάτια του παζλ. Ένας συνειρμός, μια λεπτομέρεια τον οδηγούν στην αλήθεια για τον γαμπρό του και τη Φρύνη. Η Δάφνη εμφανίζεται στο νοσοκομείο κι ο Μανώλης της επιτρέπει να μπει στο δωμάτιο του Παυλή όσο εκείνος κοιμάται. Τα δάκρυα της τρέχουν ποτάμι κι ο Παυλής αρχίζει να ξυπνά. Παράλληλα, ο Μιχάλης επιστρέφει στη Μάνη κι η Αθηνά τον καλωσορίζει ξανά στην εταιρεία, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους. Μια άγρια συμπλοκή ξεσπά στη φυλακή ανάμεσα στη Ρένα και τη Βιολέτα και η Ασπασία μπαίνει στη μέση για να τις χωρίσει. Αργότερα, η Ασπασία νιώθει έναν οξύ πόνο στο στήθος και καταρρέει. Ο Μανώλης αποκαλύπτει στον Παυλή τη σκληρή αλήθεια για το παρελθόν της Δάφνης. Κι ενώ ο Κωνσταντίνος κι η Φρύνη συνεχίζουν τις ανέμελες βόλτες τους στην Αθήνα, πιστεύοντας πως κανείς δεν τους βλέπει, κάποιος τους αναγνωρίζει και τους φωτογραφίζει σε μια τρυφερή στιγμή.