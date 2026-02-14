Κατερίνα Καραβάτου για την προσωπική της ζωή- Έκανα πίσω για τα παιδιά μου

Πίσω σε ζητήματα της προσωπικής της ζωής έχει κάνει η Κατερίνα Καραβάτου λόγω των παιδιών της.

Η παρουσιάστρια δήλωσε πως έχει πει «όχι», παρότι δεν ήταν εύκολο για εκείνη. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν ένιωθε να καταπιέζεται, λειτουργώντας έτσι, αφού προτεταιότητά της αποτελεί το καλό της κόρης της και του γιου της που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, τον Κρατερό Κατσούλη.

Ενώ είχε καλεσμένη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου, την Έλλη Κοκκίνου, η Κατερίνα Καραβάτου υποστήριξε ότι το πώς βιώνει μία γυναίκα τον έρωτα εξαρτάται από το αν είναι μητέρα. «Έχει να κάνει με το αν μια γυναίκα έχει παιδιά ή δεν έχει. Εμένα αυτό με περιορίζει, πολύ συνειδητά το λέω. Όχι ότι είμαι δυστυχής ή κάτι τέτοιο αλλά καταλαβαίνεις…», είπε αρχικά.

Η παρουσιάστρια εκμυστηρεύτηκε πως την προβληματίζει πώς θα αλληλεπιδρούσαν τα παιδιά της με έναν πιθανό σύντροφό της: «Στα χρόνια αυτά, βέβαια εσύ είσαι μόνη πιο πολλά χρόνια απ’ όσα είμαι εγώ, εγώ έχω κάνει αυτές τις επιλογές. Είπα όχι. Παρόλο που ήθελα, πήγα πίσω. Σκέφτομαι αν κάτι συμβεί με κάποιον άλλον άνθρωπο, και αν κάνω κακό στα παιδιά μου; Αν γνωρίσουν κάποιον τα παιδιά μου και πώς θα το εκλάβουν».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 4:30