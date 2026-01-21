Κατερίνα Καραβάτου: Αυτοί είναι οι συνεργάτες της νέας εκπομπής που ετοιμάζει ο ΑΝΤ1

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της νέας εκπομπής που ετοιμάζει η Κατερίνα Καραβάτου για τον ΑΝΤ1, με το παζλ των συνεργατών να έχει πλέον ολοκληρωθεί και το κανάλι να “κλειδώνει” τη σύνθεση της ομάδας που θα πλαισιώσει τη παρουσιάστρια στο νέο αυτό τηλεοπτικό εγχείρημα.

Σύμφωνα με τις έγκυρες πληροφορίες μας, το μεσημέρι της Τρίτης 20/1 συμπληρώθηκε όλη η ομάδα που θα βρεθεί στο τραπέζι, δίπλα στην Κατερίνα Καραβάτου.

Όπως σας είχαμε γράψει σε προηγούμενο άρθρο, ο Πέτρος Κωστόπουλος, η Αφροδίτη Γραμμέλη και ο Νίκος Μισίρης ήταν οι τρεις που έκλεισαν το προηγούμενο διάστημα.

Όπως μαθαίνουμε, ο Λευτέρης Κουμαντάκης παραμένει και θα συμμετέχει στο νέο σχήμα.

Οριστική είναι πλέον και η συμφωνία με τη Μαρία Αντωνά. Μετά από μια περίοδο συζητήσεων, κι ενώ υπήρχε ακόμα ένα πρόσωπο στο κάδρο των υποψηφίων συνεργατών, η Μαρία Αντωνά εντάσσεται κανονικά στο δυναμικό της εκπομπής, ολοκληρώνοντας τη σύνθεση του πάνελ.

Οι επίσημες ανακοινώσεις από τον ΑΝΤ1 αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες -ίσως και αύριο-, ενώ στόχος του καναλιού παραμένει η πρεμιέρα να γίνει είτε στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου είτε, το πιο πιθανό, στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου.

πηγη zappit.gr