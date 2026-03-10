Συγκινεί ο youtuber Γιάννης Αεράκης: Περνάω καρκίνο, ξεκινάμε χημειοθεραπείες, θα με δείτε καραφλό

Ένας Έλληνας youtuber αποκάλυψε δημοσίως ότι δίνει μία μεγάλη μάχη, καθώς πάσχει από καρκίνο. Ο λόγος για τον Γιάννη Αεράκη, που είναι αγαπητός στη νέα γενιά.

Ο Γιάννης Αεράκης, που είναι youtuber και δημοσιεύει στο κανάλι του βίντεο από ταξίδια και άλλο υλικό, που ενδιαφέρει τους ακολούθους του, αποκάλυψε μέσω ενός βίντεο ότι πάσχει από καρκίνο και σύντομα θα αρχίσει τις χημειοθεραπείες

«Ακούστε λίγο, περνάω καρκίνο, το έχουμε καταλάβει αυτό, το ξέρετε. Δεν είμαι και πολύ χαρούμενος να σας πω την αλήθεια. Αύριο μπαίνω στο νοσοκομείο, ξεκινάμε χημειοθεραπείες, αδέλφια, σύντομα θα με δείτε καραφλό.

Επίσης, από αύριο ξεκινάω να μην είμαι και πολύ καλά. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό, ελπίζω να τα καταφέρουμε να είμαστε εδώ, να κάνουμε στριμάκια, μπορεί να μην τα καταφέρουμε…

Πιστεύω έχουμε αρκετή δύναμη και στήριξη από όλα τα παιδιά εδώ μέσα. Το πιστεύω ότι το έχω, νομίζω θα τα καταφέρω και θα βγούμε δυνατοί από αυτή τη μάχη. Δεν με νοιάζει, δεν το έχω πάρει πεσιματικά, δεν με έχει ρίξει.

Υπάρχουν μέρες που είμαι στα πάνω μου, υπάρχουν μέρες που είμαι στα κάτω μου», είπε ο Γιάννης Αεράκης σε βίντεο που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στα social media.