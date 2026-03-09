Eurovision 2026: Έτσι θα είναι το βίντεο κλιπ του «Ferto»- Ο Akylas σε νέο ρεσιτάλ- ΒΙΝΤΕΟ

Ο Akylas είναι ένα από τα φαβορί για τη Eurovision 2026 και το βίντεο κλιπ του "Ferto" αναμένεται να δώσει προκαλέσει ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον για το τραγούδι.

Το επίσημο ντεμπούτο του βίντεο κλιπ θα έρθει την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στις 09:00, μέσω της εκπομπής "Πρωίαν σε είδον" της ΕΡΤ1.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής, Φώτης Σεργουλόπουλος και Τζένη Μελιτά, θα υποδεχθούν τον Akyla, ο οποίος θα μιλήσει για το "Ferto" και τις προετοιμασίες του για τη μεγάλη σκηνή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Αμέσως μετά την πρώτη μετάδοση, το επίσημο βίντεο κλίπ του "Ferto" θα είναι διαθέσιμο στο ERTFLIX και στο YouTube κανάλι της Eurovision.

Τη Δευτέρα 9/3 το κοινό πήρε μια πρώτη... γεύση από το πώς θα "ντυθεί" οπτικά το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό. Αυτό που φαντάζει βέβαιο, είναι ότι ο Akylas με την εξαιρετική του σκηνική παρουσία, θα δώσει άλλο ένα ρεσιτάλ.