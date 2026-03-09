Γη της ελιάς - spoiler: Κατάθεση «φωτιά» από τον Στάθη στη δίκη της Ασπασίας

Άκρως ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στα προσεχή επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Γη της ελιάς» και θα συγκλονίσουν τους τηλεθεατές.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στη «Γη της ελιάς» που προβάλλεται στο MEGA, η δίκη της Ασπασίας θα απασχολήσει τους πάντες. Ο Λυκούργος προσπαθεί να την στηρίξει ψυχολογικά και την προετοιμάζει ώστε να είναι έτοιμη για όλα όσα θα ακουστούν στη δικαστική αίθουσα μιας και οι αντίδικοι θέλουν την καταδίκης της. Παρ’ όλα αυτά, ο δικηγόρος είναι ιδιαίτερα μάχιμος και κρατά κρυμμένους άσσους στο μανίκι του.

Προσεχώς, λοιπόν, στο εδώλιο θα ανεβαίνει η Χρυσούλα, η οποία ψευδομαρτυρεί με την Ασπασία να μη μπορεί να πιστέψει αυτά που λέει εις βάρος της. Όμως ο Λυκούργος βρίσκεται ξανά ένα βήμα μπροστά και την ξεμπροστιάζει. Στη δικαστική αίθουσα υπάρχουν αντιδράσεις με τη Χρυσούλα να τιμωρείται τελικά για ψευδορκία και τον Λυκούργο να μετρά μία ακόμα καθοριστική νίκη. Η τροπή που πήραν τα πράγματα ανακουφίζει την Ασπασία, η οποία ευχαριστεί τον Λυκούργο για όλα όσα κάνει για αυτήν.

Επόμενος μάρτυρας που καλείται να καταθέσει στη δίκη είναι ο Στάθης. Εκείνος είναι παγιδευμένος ανάμεσα στο «αίμα» που τον συνδέει με τον Δημοσθένη και τη συνείδησή του. Παρόλο που ο Δημοσθένης ήταν ξάδερφος του και στεναχωρήθηκε για το τέλος του, δεν μπορεί να ξεχάσει όσα έχει κάνει. Έτσι παίρνει μια απόφαση που αναμένεται να σοκάρει όσους βρίσκονται στο δικαστήριο. Ο Στάθης μπαίνει μέσα στην αίθουσα και η Ασπασία είναι σίγουρη πως στην κατάθεσή του θα στηρίξει τον Δημοσθένη. Το ίδιο βέβαια πιστεύουν και οι περισσότεροι.

Όμως ο Στάθης κάνει την ανατροπή. Το αίσθημα δικαιοσύνης και η καθαρή συνείδηση που θέλει να έχει δεν του επιτρέπουν να υπερασπιστεί τον νεκρό του ξάδερφο και να καταδικάσει την Ασπασία. Έτσι, ανάμεσα σε όσα λέει στην κατάθεσή του, τονίζει πως παρόλο που ήταν συγγενείς, γνωρίζει πως ο Δημοσθένης ήταν μπλεγμένος σε πολλές σκοτεινές υποθέσεις. Αν και δεν δικαιολογεί την πράξη της, δίνει ελαφρυντικά στην Ασπασία και τότε στην αίθουσα επικρατεί πανικός. Η Ασπασία ακούγοντας τον βουρκώνει, ενώ οι συγγενείς του γίνονται έξαλλοι μαζί του.

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά ο Τζον εξακολουθεί να πιστεύει πως κάτι ερωτικό συμβαίνει ανάμεσα στην Αθηνά και τον Μιχάλη. Κάποια στιγμή ο άντρας χάνει τον έλεγχο και συγκρούεται άσχημα με τον Μιχάλη. Ο τελευταίος προσπαθεί να τον λογικέψει και του ξεκαθαρίζει πως όλα αυτά που φαντάζεται είναι τρελά σενάρια. Ο Τζον τον πιστεύει και θέλει να επανορθώσει κάνοντας ένα όμορφο δώρο στην Αθηνά, με τη συγγνώμη του να δείχνει τρυφερότητα αλλά και φόβο γιατί πιστεύει ότι κινδυνεύει να τη χάσει.