Ο Σάκης Ρουβάς αναλαμβάνει το YFSF: Τα πρόσωπα που θα καθίσουν στην επιτροπή

Η πρεμιέρα του σόου μεταμορφώσεων αναμένεται να γίνει το Σαββατοκύριακο μετά το Πάσχα

Ο Σάκης Ρουβάς επιστρέφει στην τηλεόραση σε ρόλο παρουσιαστή και θα τον δούμε για πρώτη φορά να παρουσιάζει το σόου μεταμορφώσεων του ΑΝΤ1, YFSF.

Ένα ρεπορτάζ για τη σύνθεση του νέου κύκλου του YFSF δημοσίευσε στο zappit.gr ο Γιώργος Σκρομπόλας και αναφέρει ότι στο «τιμόνι» της παρουσίασης συμφώνησε και θα βρεθεί ο Σάκης Ρουβάς.

Όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες ο διάσημος τραγουδιστής βρισκόταν το τελευταίο διάστημα σε έντονες συζητήσεις με τον ΑΝΤ1 για την παρουσίαση του YFSF και τελικά οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια. 

Παράλληλα, υπάρχουν και πιθανά ονόματα από τον καλλιτεχνικό χώρο που θα αναλάβουν τους ρόλους των τεσσάρων κριτών. Ο Γιώργος Θεοφάνους, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η Μίρκα Παπακωνσταντίνου είναι τα επικρατέστερα πρόσωπα για τη νέα επιτροπή του σόου μεταμορφώσεων.

Τέλος σημειώνεται ότι η πρεμιέρα του YFSF αναμένεται να γίνει το Σαββατοκύριακο μετά το Πάσχα, ενώ το γύρισμα θα πραγματοποιηθεί τέσσερις μέρες πριν.

