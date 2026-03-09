Αρίνα Σαμπαλένκα: Έκανε πασαρέλα στην προπόνηση του Νόβακ Τζόκοβιτς

Η Λευκορωσίδα τενίστρια, η οποία έχει πολύ καλές σχέσεις με τον «Νόλε», εμφανίστηκε στην προπόνησή του και έκανε... πασαρέλα!
Σε πολύ καλή διάθεση βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η Αρίνα Σαμπαλένκα, ειδικά μετά την πρόταση γάμου που της έκανε ο Έλληνας σύντροφός της, Γιώργος Φραγκούλης.
Αυτό φάνηκε και από την κίνηση που έκανε κατά τη διάρκεια προπόνησης του Νόβακ Τζόκοβιτς.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, η Σαμπαλένκα χρησιμοποίησε ως «πασαρέλα» το κομμάτι του κόρτ παράλληλα με το φιλέ.
Ο Τζόκοβιτς, μάλιστα, της πέταξε και ένα μπαλάκι το οποίο η Σαμπαλένκα απέφυγε με στιλ, με τους θεατές της προπόνησης του Σέρβου τενίστα να αποθεώνουν και τους δύο για την παράσταση που έδωσαν.
