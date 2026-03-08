Άγιος έρωτας: Ο Χάρης και η Αναστασία παντρεύονται

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα.

Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν από τη Δευτέρα 09 έως την Πέμπτη 12 Μαρτίου.

Άγιος έρωτας – Δευτέρα 09 Μαρτίου, στις 22:00

Επεισόδιο 75ο: Παραμονή του γάμου του Χάρη και της Αναστασίας, τα συναισθήματα και οι εντάσεις στη Στέρνα κορυφώνονται. Η Χλόη υπερασπίζεται με πάθος το δικαίωμα της Ελένης να ζήσει τον έρωτά της με την Άννα, την ώρα που ο πατήρ Νικόλαος παλεύει ανάμεσα στη λογική και στην καρδιά του. Η Χριστίνα έρχεται αντιμέτωπη μ΄ ένα σκληρό δίλημμα, καθώς ο Αντρέας της ζητά να φύγουν μαζί από τη Στέρνα. Την ίδια στιγμή, η Θάλεια αρχίζει να υποψιάζεται πως ο Παύλος έχει βάλει χέρι στην περιουσία της, ενώ εκείνος κινεί παρασκηνιακά τα νήματα. Η Δώρα συναντιέται κρυφά με τον Γεράσιμο, βάζοντας σε κίνδυνο τη σχέση της με τον Αργύρη, ενώ ο Νικηφόρος ξεσπά όταν καταλαβαίνει πως ο Κυριάκος ήταν ενήμερος για τη σχέση της Άννας με την Ελένη. Και ενώ όλοι ετοιμάζονται για τον γάμο, μια απρόσμενη επιστροφή απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα…

Άγιος έρωτας – Τρίτη 10 Μαρτίου, στις 22:00

Επεισόδιο 76ο: Η επικείμενη άφιξη της Σοφίας στη Στέρνα οδηγεί τον πατέρα Νικόλαο, τη Χλόη και τον Χάρη στην απόφαση να επισπεύσουν τον γάμο του Χάρη και της Αναστασίας, φοβούμενοι ότι η παρουσία της Σοφίας μπορεί να τινάξει τον γάμο στον αέρα. Την ίδια στιγμή, ο Κυριάκος και ο Νικηφόρος, μετά τη βίαιη σύγκρουσή τους, επιχειρούν να συνεννοηθούν για να αντιμετωπίσουν τη σχέση της Άννας και της Ελένης μαζί. Στο μεταξύ, ο Παύλος παρουσιάζεται συμφιλιωτικός απέναντι στη Θάλεια, καθώς της υπόσχεται διαζύγιο χωρίς εμπόδια και την επιστροφή της περιουσίας της, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί τη Δέσποινα μέσω του Βαζούρα. Κι ενώ ο Χάρης περιμένει την Αναστασία έξω από την εκκλησία, το αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνει η Σοφία διασταυρώνεται με το αυτοκίνητο της νύφης… Ένα δημοσίευμα σε πανελλήνια εφημερίδα έρχεται να «αγιογραφήσει» το προφίλ του Παύλου, παρουσιάζοντάς τον ως ηθικό πυλώνα της Στέρνας και μελλοντικό πολιτικό παράγοντα, την ώρα που τόσο ο Γεράσιμος όσο και η Κική στο Δρομοκαΐτειο, διαβάζουν το ίδιο άρθρο με καχυποψία.

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 11 Μαρτίου, στις 22:00

Επεισόδιο 77ο: Η Θάλεια προσπαθεί να αποκρύψει από τη Σοφία το νέο για τον γάμο του Χάρη, όμως ο Δημάτος την προτρέπει να της το πει. Όταν η Σοφία μαθαίνει την αλήθεια, καταρρέει και στρέφει την οργή της στη Χλόη, αλλά ο γιατρός καταφέρνει να την ηρεμήσει. Ο Παύλος βρίσκει την ευκαιρία να προσεγγίσει ξανά τα εγγόνια του, κάτι που εξοργίζει τον Πέτρο, ο οποίος αναζητά καταφύγιο στον Στέφανο. Στο μεταξύ, όλοι οι υπόλοιποι γιορτάζουν τον γάμο της Αναστασίας και του Χάρη, αλλά και την υιοθεσία του μικρού Κλεάνθη, που φτάνει στο τελικό της στάδιο. Ο Αντρέας ανακοινώνει επίσημα την αποχώρησή του από τη Στέρνα, γεγονός που στενοχωρεί τη Χριστίνα. Παράλληλα, η Δέσποινα προειδοποιεί τον Κυριάκο για τα σχέδια του Παύλου να διεκδικήσει την προεδρία της κοινότητας. Κι ενώ ο πατήρ Νικόλαος σπεύδει να υποδεχτεί τη Σοφία, η Χλόη μοιράζεται μαζί του το κακό της προαίσθημα για την άφιξη της αδελφής της.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 12 Μαρτίου, στις 22:00

Επεισόδιο 78ο: Όλοι είναι ταραγμένοι με την παρουσία της Σοφίας πίσω στη Στέρνα. Ο Κυριάκος συστήνει τον Ηλία στην Ελένη, αλλά η συνάντησή τους δεν εξελίσσεται όπως θα περίμενε. Η Χριστίνα κάνει ένα γαμήλιο δώρο στον Χάρη και την Αναστασία, που προκαλεί έκπληξη και συγκίνηση σε όλους, ενώ και ο Αντρέας κάνει κι αυτός με τη σειρά του το γαμήλιο δώρο του στους νεόνυμφους. Ο Παύλος έχει μια έντονη συνάντηση με τον Γεράσιμο, ενώ η συμπεριφορά της Δώρας προβληματίζει τον Αργύρη. Η Σοφία αποπειράται να επιτεθεί στην Ελευθερία, αλλά η Θάλεια τη σώζει την τελευταία στιγμή. Εν τω μεταξύ, ο Πέτρος βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό του να μεταφέρει τις κούτες απ’ το κοντραμπάντο στον κλειστό οίκο ανοχής. Μόνο που το σχέδιό του, χωρίς να το ξέρει, κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα και να ξεσκεπαστεί η αλήθεια. Ο Νικόλαος, η Χλόη και η Θάλεια ανησυχούν με μια αναπάντεχη αντίδραση τη Σοφίας.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Παραγωγή: Primavisione