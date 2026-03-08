Ευγενία Ξυγκόρου: «Ερωτεύτηκα κάποιον που είχε σχέση με άλλη και μου το είπαν μετά»

Αποκαλύψεις έκανε η ηθοποιός Ευγενία Ξυγκόρου με αφορμή την παρουσία της στην θεατρική παράσταση «Φλαντρώ» στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τη Μαρία Τζομπανάκη.

Η Ευγενία Ξυγκόρου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με τη νεαρή ηθοποιό να μιλάει και για έναν παιδικό της έρωτα. Όπως είπε, είχε ερωτευτεί με κάποιον που ήταν σε σχέση με άλλη κοπέλα, αλλά η ίδια δε το γνώριζε.

«Μου έχει τύχει, νομίζω, στην πρώτη μου σχέση, όταν ακόμα πήγαινα σχολείο, το αγόρι που τα είχα, πρέπει να είχε μια άλλη κοπέλα που ήξερα, κάναμε παρέα, και κάπως δε μου το είπε κανένας αυτό… Μετά το έμαθα, μου το είπαν. Δεν ήθελαν να με κοροϊδέψουν…Το θυμάμαι αυτό… Αυτή η κοπέλα πρέπει να στενοχωρήθηκε γιατί πρέπει να τον ήθελε λίγο ακόμα…

Δεν έχουμε κακές σχέσεις, απλά ήμασταν μαζί στο σχολείο και τώρα δεν ήμασταν. Δε μου πήρε εκείνη τη σχέση, εγώ της την πήρα, απλά δεν το ήξερα…Συμβαίνουν αυτά…» είπε η Ευγενία Ξυγκόρου.