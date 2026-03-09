Το σόι σου: Νέες περιπέτειες για Χαμπέους και Τραντάφυλλους

Όσα θα δούμε την επόμενη εβδομάδα στη σειρά «Το σόι σου».

H Αφρούλα κάνει και πάλι την εμφάνισή της, ο Διονύσης παίρνει λάθος αποφάσεις, και ο Μένιος αποζητά την ανεξαρτησία του.

Τι θα δούμε την επόμενη εβδομάδα:

Τετάρτη 11 Μαρτίου

Η Αφρούλα καταφθάνει ξαφνικά από τα Γιάννενα και θα φιλοξενηθεί, για ακόμη μια φορά στους Ζουζουνέλ! Είναι φανερό πως κάτι σοβαρό έχει συμβεί. Το μυστήριο μεταφέρεται στο σπίτι των Τριαντάφυλλων, όπου όλοι έχουν συγκεντρωθεί για το καθιερωμένο τραπέζι, μαζί και η απρόσκλητη επισκέπτρια! Δεν θα αργήσουν να μάθουν, πως η Αφρούλα έφυγε νύχτα από τα Γιάννενα, γιατί την κυνηγούσε ολόκληρο το χωριό!

Και όσο η Αφρούλα κρατά το στόμα της κλειστό και αποφεύγει κάθε εξήγηση, ο καθένας πλάθει το δικό του σενάριο, από το πιο τρομακτικό… μέχρι το πιο φαντασμαγορικό. Ώσπου η “καταζητούμενη” σπάει και ομολογεί ότι οι συγχωριανοί της, την καταδιώκουν εξαιτίας ενός μοιραίου λάθους! Έντρομη, η Αφρούλα αναρωτιέται ως πότε θα κρύβεται στην Αθήνα; Τότε η αστυνομία χτυπά την πόρτα των Τριαντάφυλλων και ετοιμάζεται για συλλήψεις!

Πέμπτη 12 Μαρτίου

Η Λυδία, η Μπέλα και η Όλγα ψάχνουν μια πειστική δικαιολογία για να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους στο pilates retreat της Αλίνας, χωρίς να τη θυμώσουν. Παράλληλα, τον Διονύση κάτι σημαντικό φαίνεται να τον απασχολεί. Εξομολογείται στον Σάββα και τη Λυδία πως βρήκε μια ζωγραφιά του Βαγγελάκη που απεικονίζει την οικογένεια του, με τον Βαγγέλη σε γιγαντιαίο μέγεθος, ενώ ο ίδιος είναι εξαφανισμένος.

Ο Διονύσης πιστεύει ότι ο Βαγγελάκης τον θεωρεί «ανύπαρκτο» ως πατέρα και αποφασίζει να κερδίσει τον θαυμασμό του γιου του. Ένας τρόπος υπάρχει: θα γίνει ίδιος ο Βαγγέλης Χαμπέας. Όλοι μένουν άναυδοι από το τραγελαφικό αποτέλεσμα την μεταμφίεσης και ο Βαγγελάκης, αντί να έρθει πιο κοντά στον Διονύση, απομακρύνεται ακόμη περισσότερο. Όταν επιτέλους ο Διονύσης κάνει μια ανοιχτή κουβέντα με τον γιο του, το κουβάρι ξετυλίγεται. Τελικά ο μικρός έβγαλε τον Διονύση εκτός κάδρου;

Παρασκευή 13 Μαρτίου

Ο Μένιος νοικιάζει κρυφά μια γκαρσονιέρα για να αποδείξει πως είναι ανεξάρτητος και φυσικά, για να αυξήσει τη γοητεία του στις γυναίκες. Μόνο που η γκαρσονιέρα θυμίζει περισσότερο αποθήκη, παρά ερωτική φωλιά. Όταν οι δικοί του, μαθαίνουν για τη μετακόμιση (νωρίτερα από ό,τι εκείνος θα ήθελε) μετά το πρώτο σοκ, προσπαθούν να τον στηρίξουν. Άλλοι προσφέρονται να του δώσουν τα απολύτως απαραίτητα και άλλοι τα απολύτως περιττά. Όταν ο Μένιος κρυφακούει την οικογένεια του, να τον υποτιμά πίσω από την πλάτη του, πληγώνεται και παίρνει μια ακόμη πιο εντυπωσιακή απόφαση: μαζεύει τα πράγματα του, βγάζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή και ανακοινώνει ότι μετακομίζει μόνιμα στο Παρίσι, κοντά στη μητέρα του.

«Το σόι σου», Τετάρτη έως Παρασκευή, στις 20:00.

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Κυριάκος Βλοντάκης

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Σκηνογράφος: Τζιοβάνι Τζανετής

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ