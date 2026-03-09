Η πασχαλινή διαφήμιση με Φερεντίνο και Καραβάτου που διχάζει τα social media

Η νέα πασχαλινή καμπάνια των Jumbo δεν άργησε να τραβήξει τα βλέμματα, καθώς από τις πρώτες ώρες της προβολής της έχει αρχίσει να σχολιάζεται έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο διαφημιστικό πρωταγωνιστούν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου, οι οποίοι εμφανίζονται σε μια σκηνή που παραπέμπει στην ταινία «Αόρατος εραστής» με τον Πάτρικ Σουέιζι και την Ντέμι Μουρ και αφήνει πολλά… περιθώρια παρερμηνείας.

Οι δυο τους -οι οποίοι εργάζονται μαζί στο ραδιόφωνο- ανταλλάσσουν πειράγματα, βλέμματα και χαμόγελα, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει περισσότερο παιχνιδιάρικο φλερτ.

Η απάντηση έρχεται λίγο αργότερα, όταν το πλάνο ανοίγει και αποκαλύπτεται η πραγματική εικόνα: οι δύο παρουσιαστές ετοιμάζουν μαζί ένα παραδοσιακό πασχαλινό... κοκορέτσι.