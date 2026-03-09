Back to Top
#TAGS Νατάσα Μποφίλιου
Η Νατάσσα Μποφίλιου τραγούδησε το «Φωτιά με φωτιά» σε πάρτι

Η Νατάσσα Μποφίλιου τραγούδησε το «Φωτιά...

Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στο πάρτι γενεθλίων του Youtuber Fipster

Σε πάρτι μασκέ βρέθηκε η Νατάσα Μποφίλιουκαι τραγούδησε το «Φωτιά με φωτιά», με το βίντεο από τη στιγμή αυτή να κυκλοφορεί στο ίντερνετ.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο πάρτι γενεθλίων του Youtuber Fipster, κατά το οποίο όλοι οι καλεσμένοι έπρεπε να ντυθούν σύμφωνα με το αγαπημένο τους παιδικό. Η ίδια εμφανίστηκε με ένα λεοπάρ look και κατέληξε να παίρνει το μικρόφωνο και να ερμηνεύει κομμάτια που δεν συνηθίζει να τραγουδά στις live εμφανίσεις της, όπως αυτό του Πάνου Κιάμου.

#tags Νατάσα Μποφίλιου
