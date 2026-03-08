Έλενα Παπαρίζου για Akyla: «Έχει πάρα πολύ πλάκα, μ’ αρέσει που είναι τσαχπίνης»

Στην εκπομπή «EurovisionGR» της ΕΡΤ φιλοξενήθηκε το απόγευμα της Κυριακής η Έλενα Παπαρίζου, η οποία αναφέρθηκε στους ανθρώπους που υπήρξαν και υπάρχουν βοηθητικά στο πλευρό της καθώς και στην πρόκριση του Akyla στην Eurovision 2026.

«Σίγουρα όταν είσαι πιο πρωτάρης στη δουλειά, εννοείται, το άγχος φέρνει και λίγο φόβο ταυτόχρονα. Σε σύγκριση, με το όταν έχεις την αγωνία και το άγχος, με την εμπειρία. Γιατί εκεί, ξαφνικά, το άγχος γίνεται δημιουργικό τις περισσότερες φορές. Υπάρχουν και αρκετές φορές που το άγχος, βέβαια, είναι και λίγο ανεξέλεγκτο. Είναι δηλαδή σαν το σώμα να ‘ναι εδώ ενώ η ενέργεια να ‘χει φτάσει πέρα από το ντουβάρι. Υπάρχουν κόλπα για να τα ηρεμούμε όλα αυτά» ανέφερε αρχικά η δημοφιλής τραγουδίστρια.

Και πρόσθεσε: «Ο Φωκάς Ευαγγελινός είναι ένας από τους καλλιτεχνικούς μου πατέρες. Για μένα, καλλιτεχνικοί μου πατέρες είναι ο Γιάννης Δόξας και ο Φωκάς, όπως καλλιτεχνικός μου μέντορας είναι ο Χρήστος Λυριτζής που ‘χω καιρό να κάνω μάθημα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παίξει και συνεχίζουν να παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μου»

«Μου αρέσει πάρα πολύ ο Akylas»

«Μου αρέσει πάρα πολύ ο Akylas! Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ πλάκα. Μ’ αρέσει ότι είναι τσαχπίνης, έχει χιούμορ και τσαλακώνεται αλλά δεν παρατσαλακώνεται. Απλά είναι ο εαυτός του και μ’ αρέσει πολύ αυτό το πράγμα» δήλωσε η Έλενα Παπαρίζου.