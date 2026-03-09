Το βιντεοκλίπ του «Ferto» σε πρώτη μετάδοση στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον»

Το βιντεοκλίπ του «Ferto» που μας εκπροσωπεί στη φετινή Γιουροβίζιον στη Βιέννη της Αυστρίας, έρχεται δυναμικά σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1 και την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στις 09:00, για να μας βάλει σε ρυθμούς Eurovision.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής, Φώτης Σεργουλόπουλος και Τζένη Μελιτά, υποδέχονται τον Akyla, ο οποίος θα μιλήσει για το βιντεοκλίπ του «Ferto» και τις προετοιμασίες για τη μεγάλη σκηνή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Αμέσως μετά τη μετάδοση από την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», το επίσημο βιντεοκλίπ του «Ferto» θα είναι διαθέσιμο στο ERTFLIX και στο YouTube κανάλι του Διαγωνισμού της Eurovision.

Τη μουσική του τραγουδιού «Ferto» συνέθεσαν οι Akylas, papatanice, TEO.x3, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι Ορφέας Νόνης και Akylas.

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στις 09:00, δίνουμε ραντεβού στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» για να απολαύσουμε σε πρώτη μετάδοση το βιντεοκλίπ του «Ferto» και την αποκλειστική συνέντευξη με τον Akyla, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΕΡΤ.