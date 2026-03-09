Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11-3-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΤΣΕΡΕΓΚΟΥΝΗ

ΕΤΩΝ 84

Κηδεύουμε την Τρίτη 10-3-2026 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης.

Η σύζυγος: Σοφία

Τα παιδιά του: Μαρία και Αναστάσιος Παπαχρήστου, Καλλιρρόη και Γεώργιος Λαζαράκης

Τα εγγόνια του: Άννα, Σοφία, Σοφία, Νικόλαος-Δημήτριος

Τα αδέλφια του: Ανδριανή και Βασίλειος Θεοφανόπουλος, Γεράσιμος και Άννα Τσερεγκούνη, Ευγενία και Σπύρος Λιάτσος, Αμαλία χήρα Σωτ. Πέττα, Βασιλική χήρα Ανδρ. Πέττα, Γεωργία και Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, Βασιλική και Γεώργιος Μανιάτης.

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-----------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΝΔΡ.

ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ

ΕΤΩΝ 52

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10/3/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

-------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 86)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΤΣΟΥ

ΕΤΩΝ 98

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

--------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΡΗΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 75)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΙΡΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΙΟΥΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΕΛΕΝΑ-ΡΑΦΑΕΛΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ,

ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος»

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ

ΑΝΤ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

(ΕΤΩΝ 75)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΦΩΤΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος»

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΟΝ. ΒΥΘΟΥΛΚΑ

ή ΚΟΚΟΤΟΣ - ΕΤΩΝ 78

Κηδεύουμε την Τρίτη 10-3-2026 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοιλιωμένου Ζακύνθου.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΙΣΙΓΩΝΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ : ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΛΑΜΠΡ. ΜΑΡΓΑΡΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΙΖΑΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝ. ΤΖΑΤΖΑΔΑΚΗ

(ΕΤΩΝ 78)

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 10/3/2026 & ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.

Η σύζυγος: Μυρσίνη

Τα παιδιά του: Δήμητρα & Ιωάννης Βλάχος, Αντώνιος & Ελένη Τζατζαδάκη

Τα εγγόνια του: Παντελής, Θεώνη, Μυρσίνη, Ιωάννης, αβάπτιστο

Οι αδελφοί

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected]

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 51

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ ΓΑΖΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΖΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΟΥΛΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,

ΠΕΤΡΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,

ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

--------------------