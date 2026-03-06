Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8/3/2026

Μνημόσυνα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤ. ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΩΤΗΡΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 07-03-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ χήρας ΑΡΤ. ΜΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 95 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 79 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΚΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΑΘΗ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΡΟΥΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΛΗ ΚΑΡΑΛΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 7 MAΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΧΗΡ. ΕΜ. ΣΑΚΚΗ (ΕΤΩΝ 98) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΜΙΧΑΗΛ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΕΛΙΝΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ TΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 - 3 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΙΡΙΝΗ ΕΤΩΝ 79 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΩΝ 88 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΣΙΡΙΝΗ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα ------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΑΝΔΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ (ΕΤΩΝ 88) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε 40ήμερο μνημόσυνο το Σάββατο 7/3/2026 και ώρα 8.30 π.μ. εις τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιώτισσας Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΧΗΡ. ΝΙΚ. ΧΕΛΩΝΗ ΕΤΩΝ 84 Η κόρη της: Μαρία Οι εγγονές της: Ζωή, Χρυσάνθη Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς. ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7/3/2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΕΡΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΝΝΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΕΤΩΝ 61 ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΧΗΡΑ) ΑΛΕΞ. ΦΡΑΝΤΖΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΧΗΡΑ) ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] ------------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ χήρας ΑΝΔΡ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 100 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΕΛΕΝΑ (ΧΗΡΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ) ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] ----------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓ. ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΕΤΩΝ 87 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΥΡΙΑΚΉ ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΜΑΡΙΑ & ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Η ΑΔΕΛΦΗ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΣΥΖ. ΣΩΤ. ΜΠΕΚΙΡΗ ΕΤΩΝ 69 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΝΙΚΗ ΜΠΕΚΙΡΗ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΚΙΡΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] --------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΑΡΙΑΣ χήρας ΑΡΓΥΡ. ΣΤΡΑΤΙΚΗ ΕΤΩΝ 88 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΡΑΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ &ΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΤΡΑΤΙΚΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] ----------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΜΥΡΤΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΖ. ΑΓΓ. ΦΟΥΡΑ ΕΤΩΝ 77 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΟΥΡΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΦΟΡΑ ΣΤΕΛΛΑ (χήρα ΝΙΚ.) ΝΙΦΟΡΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] ------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΕΡΜΟΛΑΟΥ ΔΗΜ. ΜΑΣΣΑΡΑ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ (ΕΤΩΝ 85) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΣΣΑΡΑ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΣΣΑΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΣΣΑΡΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΑΣΣΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ, ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΝ ΜΑΣΣΑΡΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΒΑΣ. ΠΑΝΤΑΖΗ (ΕΤΩΝ 78) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΤΑΖΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΕΛΕΝΗ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected] ----------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3/2026 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 82 ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΡΓΥΡΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΖΩΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ BERGSTROM, ΔΗΜΗΤΡΑ & FREDRIK MALM, ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: THEODOR, ISABELLA, THEODOR ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 κιν 6932318103 fax 2610 340871. -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 8-3-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΕΤΩΝ 75 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & MAPIA ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ (χήρα) ΛΟΥΚΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ, ΤΑΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΝΙΚΗ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, ΚΑΤΙΝΑ (χήρα) ΠΑΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 8-3-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βούντενης 3/ετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής των πολυαγαπημένων μας ΜΑΡΙΑΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΤΩΝ 89 ΕΤΩΝ 92 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη τους όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 8-3-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών 3/ετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔ. ΜΠΑΡΖΟΥ ΕΤΩΝ 89 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΡΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ & ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΠΑΡΖΟΥ ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΜΙΧ. ΜΠΑΡΖΟΥ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΜΑΡΙΑ, ΕΥΔΟΚΙΑ & ΑΛΕΞΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 8-3-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πατρών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛ. ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ - ΕΤΩΝ 75 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΦΑΝΗΣ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ, ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ & ΑΓΑΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 8-3-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Ρίου, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΤΑΣΙΑΣ ΒΑΣ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 80 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΡΟΔΟΥΛΑ (χήρα) ΚΟΥΝΑΒΗ, ΑΝΘΟΥΛΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ (χήρα) ΑΓΓ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 8-3-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Αργυρά Πατρών, 3/ετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΓΕΩΡΓΙΑΣ (χήρας) ΔΙΟΝ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 90 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 8-3-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρίου Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚ. ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΕΤΩΝ 75 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΤΙΟΠΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ & ΚΑΛΗ ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ, MAPIA ΜΕΝΕΛΑΟΥ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΛΑΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ : ΛΥΔΙΑ, ΑΛΙΚΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 8-3-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σαραβαλίου 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 71 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΟΡΜΠΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΖΩΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΙΣΣΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑΝΤΑΗ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΛΕΑΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 - 3 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΖΑΒΑΡΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΗΛΙΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΒΛΑΣΣΗΣ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 - 3 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΟΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΝΙΚΟΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ TΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 – 3 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΚΑΤΙΝΑΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 63 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. -----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 08-03-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝ/ΧΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΩΝ 83 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ---------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 08-03-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ χήρας ΔΙΟΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 92 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΜΙΣ ΚΑΙ ΤΙΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΑΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΦΑΙΗ, ΔΑΝΙΗΛ, ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 08-03-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΤΩΝ 80 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΝΟΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ------------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ χήρας ΑΝΔΡ. ΚΟΥΚΟΥΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΖΗΝΓΚΟΥ ΕΤΩΝ 94 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΑΣΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 08-03-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΕΚΙΣΤΡΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝ. ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ ΕΤΩΝ 90 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΗΛ. ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΦ. ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ----------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 08-03-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΟΔΙΑΣ (ΜΠΟΥΓΑ) ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡ. ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΤΩΝ 69 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΟΛΥΤΙΜΗ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΚΑΠΟΘΑΝΑΣΗ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΒΑΣΩ ΧΗΡΑ ΑΘ. ΦΑΡΜΑΚΗ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ χήρας ΒΑΣ. ΚΑΡΛΗ ΕΤΩΝ 90 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΛΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΣΟΦΙΑΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚ. ΔΡΙΜΑΛΑ ΕΤΩΝ 85 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ---------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΕΤΩΝ 87 Τελούμε την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 και ώρα 9.30 π.μ. ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας πατέρα και παππού. Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παραβρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Τα τέκνα: Ιωάννης και Νικολίτσα Μαργαρώνη, Στυλιανός και Ασημίνα Μαργαρώνη Ο εγγονός: Νικόλαος Μαργαρώνης Οι λοιποί συγγενείς. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 8/3/2025 & ώρα 9:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Προδρόμου Ηλείας, {40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ} υπέρ αναπαύσεων της ψυχής του αγαπημένου μας {ΓΡΗΓΟΡΗ ΝΙΚ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ} ~•ΕΤΩΝ 65•~ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

Κώστας & Μαρία Νικολοπούλου

Γιάννης & Φωτεινή Νικολοπούλου

Γιώργος & Φανή Νικολοπούλου

Ροζαλία & Μανώλης Κωστάκης

Μαγδαληνή Νικολοπούλου

Μαρία & Τάκης Γεωργίτσης ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

Νοταρά 31, Πάτρα (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)

Τηλ : 2610 430 141 · 6937 00 9 978 • 6989 381 813 • 6978 069 382 εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 8/3/2025 & ώρα 9:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικόλαος Κράλι Αχαΐας, {40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ}

υπέρ αναπαύσεων της ψυχής του αγαπημένου μας {ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡ. ΜΠΑΛΚΑΜΟΥ} ~•ΕΤΩΝ 98•~ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

Σπυρίδων & Ειρήνη Μπαλκάμου

Νικόλαος & Αναστασία Μπαλκάμου

Παρασκευή Μπαλκάμου ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

Κωνσταντίνος & Ειρήνη Μπαλκάμου

Αλεξάνδρα χήρα Γεωργίου Ρηγόπουλου

Βασιλική χήρα Νικολάου Μπαλκάμου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

Φωτεινή, Παναγιώτης, Δέσποινα, Χριστίνα. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

Νοταρά 31, Πάτρα (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)

Τηλ : 2610 430 141 · 6937 00 9 978 • 6989 381 813 • 6978 069 382 εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 8-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝ. ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΕΤΩΝ 93 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΗΛΙΑΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΑΪΤΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΤΣΑΪΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ----------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 και ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Παραλίας Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ (ΕΤΩΝ 51) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας Η σύζυγος: Θεοδοσία Τα παιδιά του: Παναγιώτης, Χριστίνα Οι γονείς τους: Χριστίνα (χήρα) Παν. Παπουτσάκη, Φιλοποίμην & Μαρία Μπαρζέλα Τα αδέλφια του: Ευαγγελία & Γρηγόριος Βέρρας Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected] ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 και ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ (χήρας) ΘΕΟΔ. ΚΑΤΣΑΡΔΗ (ΕΤΩΝ 88) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας Τα παιδιά της: Κανέλλα & Κωνσταντίνος Ασλάνογλου, Φώτης & Μαρία Κατσαρδή Τα αδέλφια της: Γεώργιος & Νία Αποστολοπούλου, Κωνσταντίνα (χήρα) Νικ. Αποστολόπουλου, Αικατερίνη (χήρα) Ανδρ. Κατσαρδή, Μαρία (χήρα) Νικ. Κατσαρδή. Τα εγγόνια της: Νικηφόρος, Αουρόρα, Αμάντα Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected] --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 και ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Καλλιθέας Πατρών, τριετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΓΑΡΥΦΑΛΙΑΣ (χήρας) ΧΡΗΣΤ. ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑ (ΕΤΩΝ 98) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας Τα αδέλφια της: Αφροδίτη & Χρήστος Βαμβακας Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected] -------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 8-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ 40/ΘΝΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΔ. ΖΑΓΚΛΑ ΕΤΩΝ 86 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΑΓΚΛΑ χήρα ΑΛΕΞ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΓΚΛΑ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΚΟΣ ΖΑΓΚΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΟΠΗ ΖΑΓΚΛΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ----------------