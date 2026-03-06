Λουκέτο σε καταστήματα ΕΛΤΑ σε Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας και Κρέστενα Ηλείας

Κλείνουν ακόμα επτά καταστήματα ΕΛΤΑ
Στο κλείσιμο ακόμα επτά καταστημάτων προχωρούν τα ΕΛΤΑ, στο πλαίσιο του μετασχηματισμού και της αναδιοργάνωσης που επιτελείται.
“Οι μεταφορές ολοκληρώνονται έως τις 6 Μαρτίου”, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, η δραστηριότητα μεταφέρεται:
- Νέα Αρτάκη Ευβοίας: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το υφιστάμενο κατάστημα, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 51, 34600 Νέα Αρτάκη.
- Κρέστενα Ηλείας: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 70 μέτρων, επί της οδού Σεφερλή Χρ. 4, 27 055 Κρέστενα.
- Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου Κρήτης: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 170 μέτρων από το υφιστάμενο κατάστημα.
- Ληξούρι Κεφαλληνίας: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 30 μέτρων, επί της οδού Λαυράγκα 3, 28 200 Ληξούρι.
- Σέρβια Κοζάνης: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων, επί της οδού Αγίου Γεωργίου 10, 50 500 Σέρβια.
- Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας: στο υφιστάμενο Ταχυδρομικό Πρακτορείο Κατοχής, σε απόσταση 1400μέτρων.
- Γύθειο Λακωνίας: στο νέο Πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων, επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 10, 23 200 Γύθειο.
Πάτρα: Το πάτσγουορκ της Κανακάρη- Κάθε μέρα και μια τρύπα- Και στη θέση της ένας κώνος
Φωτιές στην Αχαΐα: Μετά τις στάχτες- «Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε»- Η ιστορία του κτηνοτρόφου Παναγιώτη Λάτση
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr