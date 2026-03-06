Μελίνα Μερκούρη: 32 χρόνια από το θάνατό της- Η φωτογραφία από την παιδική της ηλικία

Σαν σήμερα το 1994 η Μελίνα Μερκούρη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, αφήνοντας πίσω της το δικό της αποτύπωμα στο χώρο της τέχνης και της πολιτικής.

Υπήρξε ηθοποιός, τραγουδίστρια και πολιτικός διεθνώς γνωστή για την καριέρα της στον κινηματογράφο και την αφοσίωσή της στον πολιτισμό.

Στο θέατρο πρωτοεμφανίστηκε το 1944, ενώ σημαντική ήταν και πορεία της τόσο στον διεθνή – όσο και ελληνικό κινηματογράφο.

Το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαρτίου, ανήμερα των 32 χρόνων από το θάνατό της, το studio_kleisthenis, δημοσίευσε ένα ασπρόμαυρο φωτογραφικό καρέ της ίδιας από την παιδική της ηλικία.

Στην δημοσίευση αναγράφεται χαρακτηριστικά: «Πριν 32 χρόνια, σαν σήμερα έφυγε η Μελίνα Μερκούρη. Το @studio_kleisthenis την θυμάται με μια φωτογραφία που είχε δώσει στον Κλεισθένη η Μελίνα από την παιδική της ηλικία».