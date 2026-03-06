Αμφιλοχία: Πένθος για 63χρονο αστυνομικό- Κατέληξε μετά από χειρουργική επέμβαση

Σοκ και θλίψη για τον θάνατο του Γιάννη Κατσικοκέρη
Βαθιά θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κατσικοκέρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου, σε ηλικία 63 ετών.
Ο εκλιπών, συνταξιούχος αστυνομικός και κάτοικος Αθηνών, άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας, σύμφωνα με το E-maistros.gr. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση τόσο στην οικογένεια και τους φίλους του όσο και στους συγχωριανούς του.
Ο Γιάννης Κατσικοκέρης διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς με τον τόπο καταγωγής του, τη Στάνο Αμφιλοχίας, τον οποίο αγαπούσε ιδιαίτερα και παρακολουθούσε πάντα με ενδιαφέρον την επικαιρότητα και τις εξελίξεις της περιοχής.
ΓΑΔΑ: Πώς ακινητοποίησαν τον άνδρα που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδες
Ομάν: Επαναπατρίστηκαν 87 Έλληνες- Ανάμεσά τους και ένα μωρό
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr