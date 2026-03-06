Αμφιλοχία: Πένθος για 63χρονο αστυνομικό- Κατέληξε μετά από χειρουργική επέμβαση

Βαθιά θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κατσικοκέρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου, σε ηλικία 63 ετών.

Ο εκλιπών, συνταξιούχος αστυνομικός και κάτοικος Αθηνών, άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας, σύμφωνα με το E-maistros.gr. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση τόσο στην οικογένεια και τους φίλους του όσο και στους συγχωριανούς του.

Ο Γιάννης Κατσικοκέρης διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς με τον τόπο καταγωγής του, τη Στάνο Αμφιλοχίας, τον οποίο αγαπούσε ιδιαίτερα και παρακολουθούσε πάντα με ενδιαφέρον την επικαιρότητα και τις εξελίξεις της περιοχής.