Δεκατρία χρόνια οδοιπορικού του Άγγελου Τσιγκρή στην Αχαΐα, κατά της σχολικής βίας

Ο Αχαιός πολιτικός και εγκληματολόγος Άγγελος Τσιγκρής, το 2013 ξεκίνησε ένα οδοιπορικό διαλέξεων στα σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) της Αχαΐας, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Αφορμή για την ενασχόλησή του με το ευαίσθητο θέμα της σχολικής βίας και του εκφοβισμού ήταν η επίσκεψή του στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο ενημέρωσης σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα για την Πρόληψη της Νέας Βίας και Παραβατικότητας (2007). Το πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, με τη συμμετοχή των δέκα μεγαλύτερων πανεπιστημίων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου των Η.Π.Α.

Ο ίδιος ο Αχαιός καθηγητής δηλώνει για την πρωτοβουλία του αυτή τα εξής:

«Ο λόγος που ανέλαβα αυτή την πρωτοβουλία, είναι η βαθιά μου πεποίθηση ότι η γνώση, η κατανόηση και η αναγνώριση, αποτελούν τα βασικά εφόδια προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα που τείνει να γίνει βρόχος στην καθημερινή λειτουργία του σχολείου, αλλά παράλληλα απειλεί την ηρεμία της οικογένειας».

Ο Άγγελος Τσιγκρής σπούδασε Νομικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, η Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έκανε διδακτορικές και μεταδιδακτικές σπουδές στην Εγκληματολογία και την Αντεγκληματική Πολιτική, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι δικηγόρος στο Άρειο Πάγο και συγγραφέας δέκα τεσσάρων (14) βιβλίων και δεκάδων νομικών μελετών και άρθρων που έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού._

*Ο δικηγόρος Άγγελος Τσιγκρής διδάσκει Εγκληματολογία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει διατελέσει βουλευτής Αχαΐας, γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας για την Εσωτερική Ασφάλεια στην Ευρώπη (COSI) του Συμβουλίου της ΕΕ, στη Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη και στο Δίκτυο Πρόληψης της Εγκληματικότητας της ΕΕ.