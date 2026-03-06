Το Άγημα Ιστορικής Αναβίωσης Πατρών «Παναγιώτης Καρατζάς» στο Αιτωλικό

Το ''Άγημα Ιστορικής Αναβίωσης Πατρών Παναγιώτης Καρατζάς'' πήρε μέρος στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια της μάχης του Ντολμά στο Αιτωλικό.

Πιο συγκεκριμένα, το διήμερο Σαββάτου 28ης Φεβρουαρίου και Κυριακής 1ης Μαρτίου 2026, το Άγημα Παναγιώτης Καρατζάς παραστάθηκε στο Αιτωλικό στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της Μάχης του Ντολμά που είχε γίνει το 1826, και που κλείνει φέτος 200 χρόνια.

Το Άγημα παραστάθηκε τόσο στη βραδινή λιτανεία του Σαββάτου όσο και στη λαμπρή πομπή της Κυριακής 1-3. Ο καιρός βοήθησε όλους τους συλλόγους να δείξουν τον καλύτερο εαυτό τους και οι θεατές να απολαύσουν ένα ποτάμι από παραδοσιακές στολές και κειμήλια από τον Αγώνα του 1821. Μία τεράστια επαναστατική σημαία του Κολοκοτρώνη υποδεχόταν κάθε επισκέπτη στο νησί.

Το Σάββατο 28-2 τελέστηκε εσπερινός όπου και εκπρόσωπου του Αφήματος Ιστορικής Αναβίωσης είχαν σύντομη συνομιλία με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Ανδρέα Φίλια και τον Δήμαρχο Δήμου Μεσολογγίου (όπου διοικητικά ανήκει το Αιτωλικό) κο Σπύρο Διαμαντόπουλο.

Την Κυριακή το Άγημα παραστάθηκε στο μνημόσυνο που δόθηκε στο μνημείο που υπάρχει έναντι της ιστορικής νησίδας όπου και τα μέλη του Αγήματος είχαν την τιμή να μιλήσουν με τον Σταμάτιο Κανάρη, απόγονο του πυρπολητή, εκπρόσωπο του Συλλόγου Απογόνων Αγωνιστών 1821.

Η νησίδα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο κατά την πολιορκία του Μεσολογγίου το 1826. Ήταν οχυρωμένη και αποτελούσε τμήμα της άμυνας του Μεσολογγίου σε στρατηγική θέση βόρεια αυτού.

Στις 28 Φεβρουαρίου 1826 πάνω στη νησίδα έγινε σφοδρή μάχη μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών. Δυστυχώς η ελληνική φρουρά αποδεκατίστηκε και ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο επικεφαλής της, οπλαρχηγός, Γρηγόρης Λιακατάς, με καταγωγή από την Άρτα. Ο Λιακατάς είχε οχυρωθεί στη νησίδα με 300 άντρες από το Αιτωλικό και με 18 κανόνια, προσπαθώντας να ανακόψει τον Οθωμανικό στρατό του Χουσεΐν και να εμποδίσει την πολιορκία του Αιτωλικού και του Μεσολογγίου. Με το Αιτωλικό στη κατοχή τους, οι Οθωμανοί έσφιξαν τον κλοιό γύρω από το Μεσολόγγι πιο σφικτά.

Ο Ντολμάς (ή αλλιώς Ντουλμάς ή Τολμάς) είναι ακατοίκητη, λασπώδης, νησίδα στον Πατραϊκό κόλπο, όπου βρίσκεται στο τέλος της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και στην αρχή αυτής του Αιτωλικού. Σχηματίστηκε από τις προσχώσεις του χειμάρρου της Κρεμαστής στον χώρο δυτικά της Φοινικιάς.

Τις φωτογραφίες τράβηξε το μέλος του Αγήματος, Δημήτρης Λαγογιάννης.